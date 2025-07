Proyecto de ley podría beneficiar a trabajadores que reciben propinas con una nueva exención fiscal

Algunos trabajadores estadounidenses podrían verse beneficiados con la aprobación de un nuevo proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo que busca eliminar los impuestos federales a la renta sobre las propinas.

De aprobarse esta ley, camareros, peluqueros, cantineros, entre otros se verán beneficiados, aunque esto no resta que dichos trabajadores seguirían pagando impuestos estatales y locales sobre la renta. Hasta los momentos, los senadores han dado visto bueno al proyecto de ley con una votación de 51 a 50, mientras que el presidente Donald Trump espera firmarlo cuanto antes.

El Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca señaló en mayo que con la eliminación de impuestos sobre las propinas el salario promedio de los trabajadores aumentaría a $1,675 dólares por año.

Muchos analistas y economistas no están de acuerdo con esta disposición, según Ernie Tedeschi, director de economía del Laboratorio de Presupuesto de Yale “una deducción por trabajo con propinas es, en realidad, una forma terrible de ayudar a los trabajadores con bajos salarios. Solo se ayuda a una pequeña parte de ellos, y no se ayuda a los trabajadores con salarios más bajos, ya que, para empezar, no tienen ninguna obligación tributaria federal”, dijo.

Por ahora dentro de la Cámara de Representantes y del Senado se discute cómo se aplicará esta ley. La Cámara propone que solo los trabajadores con ingresos anuales de $160,000 dólares o menos calificarían para la exención de impuestos sobre las propinas, mientras que el Senado propone que sea para trabajadores cuyos ingresos excedan los $150,000 dólares o parejas con ingresos excedan los $300,000 dólares.

Para Sylvia Allegretto, economista sénior del Centro de Investigación Económica y Política este proyecto solo va a ayudar a personas con ingresos muy altos, así como a personas con ingresos medios, “a la gran mayoría de los trabajadores con salarios bajos no les afectará porque no reciben propinas”, dijo la especialista.

En este caso, los defensores laborales alegan que la forma más conveniente de ayudar a los trabajadores con ingresos bajos en el país es aumentar el salario básico federal que se encuentra estancado desde el 2009 en los $7.25 dólares.

