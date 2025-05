¿La eliminación del impuesto a las propinas beneficia a todos los trabajadores?

La nueva propuesta fiscal impulsada por legisladores republicanos plantea eliminar el impuesto federal sobre las propinas. Pero, aunque esta medida promete mejorar el ingreso neto de millones de empleados en Estados Unidos, la pregunta clave es: ¿realmente beneficiará a todos por igual?

Dentro del extenso paquete legislativo apodado por el expresidente Trump como “una gran y hermosa ley”, se incluye la provisión “No Tax on Tips” (Sin impuestos a las propinas), que exime del impuesto federal a las propinas reportadas por trabajadores en ocupaciones tradicionalmente remuneradas con este tipo de ingresos.

Esta deducción podría traducirse en un ahorro promedio de $1,675 dólares anuales para los empleados que califican, según el Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca.

Sin embargo, esta aparente buena noticia tiene múltiples condiciones y limitaciones que reducen su alcance. De acuerdo con el Instituto Brookings, casi 4 de cada 10 trabajadores que reciben propinas ganan tan poco que no pagan impuestos federales. En otras palabras, una parte importante de este grupo no verá ningún cambio en su ingreso neto y solo beneficiará a aquellos trabajadores que ganan más.

Para ser elegibles, los trabajadores deben cumplir varios requisitos:

Tener un número de Seguro Social;

Ganar menos de $160,000 dólares al año ; y

; y Reportar todas sus propinas al empleador para que figuren en su formulario W-2 ;

; Si están casados, su cónyuge también debe tener un número de Seguro Social.

Además, solo ciertas ocupaciones califican, y la administración deberá publicar una lista oficial dentro de los 90 días posteriores a la aprobación de la ley.

De aprobarse, la deducción aplicará a partir de 2025 y expirará en 2028, por lo que se trata de una medida temporal. Algunos analistas advierten que esto podría llevar a ciertos empleadores a reclasificar artificialmente a sus empleados como trabajadores con propinas para aprovechar los beneficios fiscales.

El impacto también varía según la posición política. Organizaciones como One Fair Wage critican que este beneficio se combine con recortes a programas sociales esenciales para trabajadores de bajos ingresos, como Medicaid y cupones de alimentos. Según la organización, esto pone en riesgo el acceso a la salud para 1.2 millones de empleados del sector restaurantero.

Mientras tanto, el Senado aprobó por separado una versión más específica llamada No Tax on Tips Act (Ley de No Impuestos a las Propinas), que también elimina el impuesto a las propinas pero sin exigir el número de Seguro Social del cónyuge.

“No deberíamos obligar a las familias trabajadoras a elegir entre mantener su atención médica o quedarse con sus propinas, por eso queremos este proyecto de ley bipartidista por sí solo, por sí solo, no como parte de un proyecto de ley presupuestaria perjudicial y extremo”, comentó la senadora demócrata Jackie Rosen en el Senado el miércoles.

La reforma también incluye otro incentivo: una deducción fiscal para los trabajadores que reciben pago por horas extra. Esta parte de la ley permitiría descontar de los impuestos los ingresos por tiempo extra, lo cual podría generar entre $1,400 y $1,750 dólares anuales en ahorros, según la Casa Blanca. Sin embargo, también aplica solo para quienes tengan número de Seguro Social, y caducará en 2028.

Si bien el discurso oficial señala que estas medidas aumentarían el ingreso disponible de los trabajadores de ingresos bajos y medios, los datos muestran que los mayores beneficios podrían concentrarse en quienes ya ganan más dentro del sector.

En tanto, para los trabajadores latinos en EE.UU., que representan una gran parte de la fuerza laboral en restaurantes, hoteles y servicios personales, muchos de ellos no cuentan con Seguro Social, por lo que, de aprobarse esta ley tal y como está, no podrían acceder a estos beneficios fiscales. También es cierto que muchos de estos empleados tampoco veían reflejados esos ahorros en impuestos, a pesar de declarar impuestos, debido a que ya que de por sí sus ingresos no son tan altos que quedan exentos de pagarlos, tal y como se explicó anteriormente.

