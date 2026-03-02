Clientes de State Farm recibirán reembolso de $100 por póliza de auto

A través de un comunicado publicado la semana pasada, la compañía de seguros de automóviles más grande de Estados Unidos, State Farm, informó a sus clientes sobre la emisión de un reembolso de $100 dólares por vehículo.

La compañía, conocida por ofrecer amplias gamas de pólizas, entre las que se incluyen seguros de salud, vida, vehículos y empresas, destacó que esta devolución es una de las más grandes en su historia, y esto, según State Farm, se debe a una suscripción más fuerte de lo esperado, además de una reducción de costos para la reparación de vehículos.

De acuerdo con detalles del comunicado, aunque los montos variarán de un cliente a otro, ya que se tomará en cuenta sus primas de seguros individuales y su lugar de residencia, se calcula que los reembolsos se entregarán a unos 49 millones de asegurados.

Hasta los momentos, el mayor proveedor de seguros con sede principal en Bloomington, Illinois, no ha detallado cómo se entregarán los reembolsos. Un portavoz de State Farm sí adelantó que las devoluciones “no se emitirán como crédito”.

State Farm, fundada en 1922 y con amplia reputación en el mercado, indicó que la empresa actualmente ofrece seguros en todas las áreas que abarca para aproximadamente 97 millones de clientes.

