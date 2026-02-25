Cheques de estímulo en marzo 2026: estos son los estados que enviarán alivios económicos a sus residentes

Durante el mes de marzo, algunos estados en Estados Unidos continuarán enviándoles a sus residentes cheques de estímulos con montos que alcanzan hasta los $1,000 dólares.

Estos alivios económicos provienen de programas sociales, reembolsos de impuestos o superávits estatales con los que se busca beneficiar especialmente a las familias de bajos ingresos afectadas por la elevada inflación.

Alaska

Para este 2026, el estado de Alaska seguirá manteniendo la distribución del dinero proveniente de la venta de sus recursos denominado Dividendo del Fondo Permanente (PFD) entre sus habitantes que cumplan con los requisitos de elegibilidad. El monto alcanza los $1,000 dólares y el próximo pago se realizará el 19 de marzo a quienes tienen solicitudes con estatus de “Elegible No Pagado” antes del 11 de marzo.

Nueva York

Por su parte, Nueva York distribuirá alivios fiscales del Programa de Desgravación Impositiva Escolar (STAR) y, según el Departamento de Impuestos y Finanzas, será tanto para los contribuyentes que califiquen al STAR básico como al Enhanced STAR, con montos que van desde los $290 a los $650 dólares.

Colorado

Este estado distribuirá entre sus contribuyentes el reembolso del impuesto estatal sobre las ventas (TABOR).

Reembolsos del IRS

Los contribuyentes que hayan presentado su declaración de impuesto anticipada podrían estar recibiendo sus reembolsos o créditos tributarios por parte del IRS a partir de la primera semana de marzo.

Otros cheques de estímulo

California también confirmó ayudas económicas este año por parte del programa de Subvenciones para el Crecimiento Creativo (CGF), que tiene como objetivo generar alivio económico en los jóvenes que quieren profesionalizarse en el arte; el financiamiento es de hasta $10,000 dólares durante 12 meses.

Sigue leyendo: