Cheque de estímulo en California de hasta $10,000: Estos son los requisitos para solicitarlo

Al menos unos 200 artistas individuales podrían recibir una beca de hasta $850 dólares durante 12 meses por parte de la Oficina de Artes y Cultura (OAC) de la ciudad de Sacramento, California, con la cual se busca impulsar sus carreras de arte brindándoles apoyo financiero adicional.

Ante un elevado costo de vida que sigue afectando los presupuestos de millones de hogares en el estado de California, la iniciativa por parte del programa de Subvenciones para el Crecimiento Creativo (CGF) y administrado por la OAC tiene el objetivo, además, de generar alivio en los jóvenes que quieren profesionalizarse en esa área.

¿Quiénes pueden presentar la solicitud al cheque de estímulo?

Las personas interesadas en esta ayuda económica deberán cumplir con una serie de requerimientos para presentar su solicitud:

Tener al menos 18 años en la fecha de presentación de la solicitud.

Ser residentes de la ciudad de Sacramento.

Ser capaces de demostrar sus trabajos como artista en las siguientes disciplinas: artesanía, danza, diseño de moda o gráfico, cine, artes literarias, música, tradiciones orales, prácticas sociales, teatro, artes escénicas o tradicionales, artes visuales y artes interdisciplinarias.

Los beneficiarios que ya están registrados en el programa no es necesario que realicen una nueva solicitud, ya que sus datos están en los registros y pueden obtenerlo automáticamente.

¿Cuándo se puede presentar la solicitud?

De acuerdo con la información proporcionada por el programa, las primeras directrices sobre la subvención estarán disponibles desde el 1 de mayo, y el inicio del proceso de solicitud será el 2 de junio de 2025, las cuales deberán presentarse únicamente en línea.

El cierre de las solicitudes será el 20 de junio de 2025, 11:59 p. m. (PST). El periodo de revisión se realizará entre el 21 de junio de 2025 y el 28 de julio de 2025, y la fecha de financiamiento comenzará el 1 de agosto de 2025 hasta el 30 de julio de 2026.

¿Cuánto es el monto del financiamiento?

La mayoría de las ayudas económicas alcanzan los $10,200; la cantidad de la subvención reemplaza los horarios del artista, los cuales pueden usarse para los gastos de manutención.

Sigue leyendo: