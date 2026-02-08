¿Cuáles son los estados que enviarán cheques de estímulo este año?

Desde la pandemia del Covid-19 se comenzó la distribución de una ayuda gubernamental a través de una figura llamada “cheque de estímulo” que básicamente era una manera de impulsar económicamente a las familias de bajos ingresos y recursos; sin embargo, el gobierno federal finalizado la emergencia sanitaria concluyó con el envío de este dinero.

No obstante, algunos estados no cesaron de distribuirlo, sobre todo para sus residentes con mayor necesidad. Es por esa razón que, ciertas entidades impulsaron programas pilotos de ingresos complementarios, además de los reembolsos de impuestos y créditos fiscales, entre otros, y aquí te contamos cuáles enviarán sus ayudas económicas este año.

Alaska

En Alaska, los residentes reciben cheques por parte del Dividendo del Fondo Permanente (PFD) que distribuye hasta $1,000 dólares de fondos provenientes de ingresos petroleros del estado.

California y Colorado

Ambos estados enviarán a sus residentes reembolsos de impuestos y créditos fiscales.

New York

También destruirá reembolsos de impuestos a sus millones de residentes, con el propósito de ayudar a las familias afectadas por los elevados precios provocados por la alta inflación.

New Jersey

A través del programa ANCHOR, los residentes propietarios o inquilinos en el estado podrían obtener ayuda económica.

