Cheque de estímulo de hasta $1,000 se enviará el 19 de febrero: ¿Quiénes son los beneficiarios?

Miles de contribuyentes en el estado de Alaska seguirán recibiendo este año cheques de estímulos por parte del Dividendo del Fondo Permanente (PFD) que alcanza hasta los $1,000 dólares.

A través de su página web oficial, el Departamento de Ingresos del Alaska publicó el cronograma de pago para el mes de febrero y marzo, los cuales dependerán del estatus en el que se encuentren los solicitantes, en este caso quedó de la siguiente manera:

Las solicitudes de dividendos de 2025 (y años anteriores) que se encuentren en estatus “Elegible-No Pagado” el 11 de febrero de 2026 se distribuirán el 19 de febrero de 2026.

Las solicitudes de dividendos de 2025 (y años anteriores) que se encuentren en estatus “Elegible-No Pagado” el 11 de marzo de 2026 se distribuirán el 19 de marzo de 2026.

El Dividendo del Fondo Permanente (PFD) es un pago anual que se distribuye entre los residentes elegibles de Alaska, el cual proviene de las ganancias del estado por parte de la venta de recursos como petróleo y minerales, y que tiene como principal objetivo ser distribuido entre los hogares de menos ingresos al tiempo que busca impulsar la economía local.

Aunque la intención es que todos los residentes puedan obtenerlo, la entidad ha establecido ciertos requisitos como:

Residir en el estado de Alaska y tener intenciones de quedarse indefinidamente durante la solicitud.

No haber solicitado residencia ni beneficios como residente de otro estado o país.

No haber sido condenado por un delito grave en el año de residencia.

Este año, el monto es de $1,000 dólares por contribuyente, y quienes deseen más información sobre cómo solicitarlo y los requisitos que se necesitan, pueden acceder al sitio web https://pfd.alaska.gov para conocer toda la información.

Sigue leyendo: