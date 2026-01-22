Cheque de estímulo de hasta $1,423 dólares: ¿Quiénes pueden recibirlo?

Desde inicio de este 2026, muchos programas sociales han reactivado sus ayudas económicas, especialmente a las familias de bajos ingresos y recursos. Cheques de estímulo que llegan en momentos de mucha incertidumbre económica y que buscan impulsar la estabilidad financiera en los hogares estadounidenses.

Tal es el caso del nuevo programa estatal de Licencia Familiar y Médica Remunerado que actualmente está llevándose a cabo en el estado de Minnesota, dirigido principalmente a trabajadores con ingresos medios que están atravesando circunstancias financieras graves.

¿Cómo funciona esta ayuda económica?

De acuerdo con el Departamento de Empleo y Desarrollo Económico de Minnesota (DEED) a diferencia de otros cheques de estímulos o ayudas estatales, estos pagos son para los residentes del estado con licencia remunerada, es decir, que funciona como un seguro de ingresos que cuando el trabajador lo requiera ante situaciones como: enfermedades, circunstancias familiares, entre otros, el dinero proveniente del programa pueda reemplazar en parte el salario semanal de ese beneficiario.

Por lo que, aunque el tope del beneficio es $1,423 dólares, el monto puede variar de un beneficiario a otro, ya que dependerá de la cantidad de ingresos que gana ese trabajador semanalmente. El programa lo maneja de la siguiente manera: el beneficiario con menor sueldo recibe un porcentaje más alto y aquel que gane más tiene un monto ya establecido.

¿Quiénes pueden solicitar este alivio económico?

Este programa está dirigido a trabajadores en el estado de Minnesota, por lo que para recibir el beneficio deben cumplir con algunos requisitos:

Ser trabajador o haber trabajado en Minnesota con salario mínimo durante los últimos doce meses.

Comprobar que se está atravesando alguna situación grave y necesita la ayuda, en este caso califica: las condiciones médicas o enfermedades graves, el cuido de un familiar, ya sea por problemas de salud o vejez, nacimiento de un bebé o adopción de un niño.

Haber solicitado el beneficio de manera formal, con las documentaciones que se requieran para el respaldo de la solicitud: certificados médicos o comprobantes familiares.

Tanto los trabajadores de tiempo completo como los de medio tiempo pueden calificar a este beneficio siempre y cuando cumplan con los requisitos. Según la entidad, una vez que se envía la solicitud, los pagos llegan a los residentes en el trascurso de 3 a 5 días hábiles.

Al respecto, Matt Varilek, comisionado del DEED comentó que “este es un momento emocionante para la Licencia Pagada: el envío de nuestra primera ronda de pagos es un hito que empodera a los minnesotanos a dedicar tiempo a los momentos más importantes”, dijo.

Hasta el momento, según DEED ya se han aprobado de las 25,000 solicitudes unas 10,000, las cuales ya se están comenzando a pagar progresivamente. “El lanzamiento de la Licencia Pagada avanza sin contratiempos gracias a una sólida planificación estratégica, coordinación y ejecución. No tengo ninguna duda de que este programa hará de Minnesota un mejor lugar para trabajar, vivir y criar una familia, y estamos orgullosos de ponerlo en marcha para los minnesotanos”, comentó Varilek.

