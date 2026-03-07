Los trabajos más expuestos a la inteligencia artificial, según Anthropic

La inteligencia artificial (IA), tal y como pasó en su momento con el avance del Internet, se está integrando paulatinamente en la vida cotidiana y en el entorno laboral de Estados Unidos. Desde herramientas que redactan textos hasta sistemas que analizan datos en segundos, la tecnología está cambiando la forma en que se realizan muchas tareas. En este contexto, una investigación reciente identifica cuáles son los empleos más expuestos a esta transformación digital.

La empresa Anthropic, empresa especializada en IA y desarrolladora del chatbot Claude, presentó un análisis sobre las profesiones que podrían verse más impactadas por estas herramientas. Para ello, la compañía creó un sistema de monitoreo que compara las capacidades actuales de la IA con las tareas que realizan trabajadores de distintos sectores.

El estudio surge en medio de preocupaciones sobre el impacto de la inteligencia artificial en el empleo. Algunos jóvenes que terminan la universidad temen que estas herramientas reduzcan las oportunidades laborales. Al mismo tiempo, trabajadores de oficina observan con cautela los avances tecnológicos, especialmente después de despidos anunciados por empresas como Amazon y Block, que han mencionado la inteligencia artificial en sus estrategias.

Sin embargo, los investigadores señalan que el impacto actual en el mercado laboral todavía es limitado. En el informe se explica que existe “evidencia limitada de que la IA haya afectado el empleo hasta la fecha”.

Sobre el debate en torno a los jóvenes trabajadores, el estudio añade que solo hay “evidencia sugestiva de que la contratación de trabajadores más jóvenes se ha desacelerado en ocupaciones expuestas“.

Para determinar qué trabajos están más expuestos, Anthropic analizó las tareas que componen cada profesión. Algunas actividades pueden ser realizadas o aceleradas por la inteligencia artificial, mientras que otras dependen de habilidades humanas más difíciles de reemplazar.

Un ejemplo es el sector educativo. Un sistema de inteligencia artificial podría ayudar a calificar tareas o generar materiales de estudio, pero no puede sustituir funciones como dirigir una clase o manejar un grupo de estudiantes.

De acuerdo con la empresa, la “exposición” de un empleo se calcula según el porcentaje de tareas que la inteligencia artificial podría realizar o facilitar.

Cuáles son los 10 trabajos más expuestos a la inteligencia artificial

Tras comparar las capacidades actuales de la tecnología con distintas funciones laborales, el estudio identificó las siguientes profesiones como las más expuestas a la IA:

Programadores informáticos: 75% Representantes de servicio al cliente: 70% Operadores de entrada de datos: 67% Especialistas en registros médicos: 67% Analistas de investigación de mercado y especialistas en marketing: 65% Representantes de ventas: 63% Analistas financieros y de inversiones: 57% Analistas de aseguramiento de calidad de software: 52% Analistas de seguridad de la información: 49% Especialistas de soporte a usuarios de computadoras: 47%

Según el análisis, los empleos considerados más expuestos a la inteligencia artificial podrían crecer a un ritmo más lento hacia 2034. Esta proyección se basa en datos de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).

Los investigadores también observaron que los trabajadores en estas ocupaciones suelen ser mayores, con mayor nivel educativo y salarios más altos. Además, varias de estas profesiones tienen una presencia significativa de mujeres.

Como se dijo, y solo por aclarar, el hecho de que la inteligencia artificial tenga un impacto mayor sobre unas actividades profesionales que otras no significa que las va a sustituir de manera inmediata, sino que realmente exige una mayor especialización.

En contraste, los empleos con menor exposición a la inteligencia artificial suelen requerir habilidades físicas. Trabajos como jardineros, cocineros, mecánicos de motocicletas, salvavidas o bartenders aparecen entre los menos vulnerables a la automatización, ya que dependen de actividades manuales y contacto directo con el entorno.

También te puede interesar: