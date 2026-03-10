Se registran pagos de impuestos altos por robo de identidad: qué hacer

La temporada de impuestos puede traer sorpresas desagradables para algunos contribuyentes en Estados Unidos. En los últimos años se han reportado casos de personas que reciben formularios fiscales por ingresos que nunca obtuvieron. Detrás de muchos de estos casos está el robo de identidad laboral, un fraude que puede terminar obligando a las víctimas a enfrentar deudas o problemas con las autoridades fiscales.

El esquema suele descubrirse cuando llega un formulario de impuestos inesperado. Algunas personas reciben documentos como el Formulario 1099 que reporta ingresos obtenidos a través de empresas o plataformas digitales, como Uber. El problema surge cuando el contribuyente nunca trabajó para esa compañía, pero el sistema tributario registra que sí generó ganancias.

Este tipo de fraude ocurre cuando alguien utiliza información personal de otra persona, frecuentemente el número de Seguro Social, para conseguir empleo o realizar actividades laborales. En muchos casos, el afectado no se entera del robo de identidad hasta que recibe documentos fiscales relacionados con esos ingresos.

Este problema ha ido en aumento, ya que más de 31,450 personas reportaron robo de identidad relacionado con empleo o salarios durante los primeros tres trimestres de 2025, según datos de la Comisión Federal de Comercio (FTC). La cifra representa un incremento del 61% frente al mismo periodo de 2021.

La expansión del trabajo independiente y de las plataformas digitales ha contribuido a este fenómeno. Eva Velasquez, directora ejecutiva del Centro de Recursos contra el Robo de Identidad, explicó a CNBC que este tipo de fraude aparece con frecuencia en la llamada economía de trabajos temporales o “gig economy”.

“Estos (formularios) 1099 que aparecen de la nada pueden ser muy desestabilizadores para las personas porque es un proceso muy complicado reportarlos y recuperarse de la situación“, señaló Velasquez.

Qué hacer si piensas que fuiste víctima de robo de identidad laboral

Cuando esto ocurre, el principal riesgo es que las autoridades fiscales interpreten que el contribuyente omitió declarar ingresos. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) y las agencias tributarias estatales comparan la información enviada por las empresas con las declaraciones presentadas por los contribuyentes. Si detectan ingresos no reportados, pueden iniciar revisiones o imponer pagos adicionales.

Por esta razón, los especialistas recomiendan actuar rápidamente cuando aparece un formulario incorrecto. El primer paso suele ser contactar a la empresa que emitió el documento para solicitar una corrección. En estos casos, la compañía debe emitir un formulario corregido que refleje ingresos por $0 dólares y enviar esa información actualizada al IRS.

También es recomendable revisar el historial de ingresos registrado ante la autoridad fiscal. Los contribuyentes pueden consultar el “wage and income transcript” (Transcripción de salarios e ingresos) en su cuenta en línea del IRS para confirmar si el formulario incorrecto sigue registrado.

Otra medida clave es solicitar un Número de Identificación Personal de Protección de Identidad, conocido como IP PIN. Este código de seis dígitos se genera cada año y evita que otra persona presente declaraciones de impuestos utilizando el número de Seguro Social o el número de identificación fiscal del contribuyente.

Los expertos también sugieren tomar medidas para proteger el historial crediticio. Una opción es colocar una alerta de fraude gratuita durante un año en los reportes de crédito de las tres principales agencias del país: Equifax, Experian y TransUnion. Además, se recomienda reportar el robo de identidad ante la Comisión Federal de Comercio.

El Servicio de Defensa del Contribuyente (TAS), una organización independiente dentro del IRS, reportó que durante el año fiscal 2025 recibió 10,897 casos de robo de identidad. Aunque la cifra fue menor que el año anterior, el problema sigue siendo una de las principales razones por las que los contribuyentes buscan asistencia.

Según el informe anual del TAS al Congreso, los casos de asistencia a víctimas de robo de identidad tardaron en promedio alrededor de 21 meses en resolverse.

“Los tiempos de resolución para los casos de asistencia a víctimas de robo de identidad siguen siendo inaceptablemente largos, casi dos años en promedio”, confirmó Erin Collins, la defensora nacional del contribuyente, Erin Collins.

Entendemos el suplicio burocrático que significa un robo de identidad, sin embargo, todos estos pasos y el tiempo de espera prolongado son necesarios para no pagar una factura de impuestos injusta. Esto también pone en la mesa una cuestión preventiva importante para todos: cuida tus datos personales sensibles para que no seas la próxima víctima.

