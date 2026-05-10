Economistas de Bank of America aseguran que la FED no recortará las tasas de interés hasta la segunda mitad de 2027

Recientemente, analistas de Bank of America indicaron que hay un 50% de probabilidad de que los recortes de las tasas de interés inicien a mediados del 2027, pese a que anteriormente habían previsto recortes para septiembre y octubre; sin embargo, el disparo de la inflación y el fuerte crecimiento del empleo a finales de abril están cambiando las perspectivas.

En el informe, los economistas mencionaron que “ya no esperamos que la Reserva Federal recorte las tasas de interés este año”, señalando los múltiples factores que actualmente están afectando la economía del país, como las elevadas tarifas arancelarias, el conflicto en Oriente Medio y el encarecimiento de los precios de la energía, aunado a la fuerte inversión que están haciendo algunas empresas en inteligencia artificial.

La tasa inflacionaria interanual se encuentra por encima del 3%, muy alejada de los objetivos de la Fed del 2%, y según el informe, la inflación no está mostrando signos de querer caer por debajo de ese porcentaje. Según analistas de BofA Global Research, “la inflación subyacente es demasiado alta y va en aumento”, por lo que aseguran que es más probable un recorte de los tipos para el 2027.

La Reserva Federal recortó por última vez los tipos de interés en diciembre del año pasado, aunque durante ese año, la entidad sintió la presión por parte del Ejecutivo de reducir las tasas a los niveles más bajos; no obstante, se mantienen actualmente en el rango del 3.5 % y 3.75 %.

Por otro lado, este viernes el Departamento de Trabajo publicó el informe de empleo, el cual superó las expectativas de algunos economistas. Durante el mes de abril se agregaron 115,000 puestos de trabajo, mostrando estabilidad en el mercado; sin embargo, la tasa de desempleo se mantuvo en 4.3%.

Finalmente, los economistas de Deutsche Bank también consideran que la Fed mantendrá las tasas de interés en el mismo rango hasta el próximo año mientras la inflación esté por encima de sus objetivos.

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