Confianza del consumidor en EE.UU. alcanza mínimos históricos mientras la guerra en Irán se prolonga

De acuerdo con la última encuesta de consumidores publicada este viernes por la Universidad de Michigan, el índice de confianza del consumidor cayó a los 48,2, uno de los niveles más bajos desde hace 74 años, influenciado principalmente por el encarecimiento de los precios de la energía ante la prolongada guerra en Irán.

Al respecto, Joanne Hsu, directora de la encuesta, señaló que un 30% de los encuestados mencionaron los precios de la gasolina como uno de los principales factores de desconfianza sobre la actual economía, mientras que otros indicaron los elevados aranceles.

“Los consumidores siguen sintiéndose afectados por la presión de los precios de los alimentos y bienes, pero principalmente por el aumento vertiginoso de los precios en las gasolineras”, dijo la economista.

El conflicto en Oriente Medio inició el pasado 28 de febrero; desde entonces, con el cierre del estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del crudo mundial, los precios del petróleo han aumentado a más de $100 por barril y los de la gasolina hasta los $4.50 por galón.

Por otro lado, el indicador de “Condiciones económicas actuales” también mostró en el informe de la Universidad de Michigan una caída del 9% desde principios de mayo hasta ubicarse en los 47,8 puntos. Esto se debe a la preocupación en torno a las finanzas personales de los consumidores estadounidenses; actualmente, los altos precios los han dejado con la incapacidad de ahorros.

Muchos economistas consideran que será imposible recuperar la confianza del consumidor si los precios siguen en aumento. “Es improbable que los acontecimientos en Oriente Medio impulsen de forma significativa la confianza hasta que se hayan resuelto por completo las interrupciones en el suministro y bajen los precios de la energía”, destacó Hsu.

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