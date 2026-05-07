Aumento de la gasolina genera mayor presión sobre los estadounidenses de bajos ingresos, destaca informe

Este jueves, el precio de la gasolina en Estados Unidos alcanzó los $4.55 por galón, uno de los niveles más altos desde julio del 2022, según datos de la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA).

Desde que comenzó la guerra en Irán a finales de febrero, el precio promedio de la gasolina se ha disparado a más del 50%, principalmente ante el cierre del estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del crudo mundial.

Y debido a la presión económica, muchos hogares estadounidenses de bajos ingresos han comenzado a reducir drásticamente el consumo de combustible, que se ha sumado a los elevados gastos familiares debido a la inflación.

Nuevos datos del Banco de la Reserva Federal de Nueva York indican que actualmente son los hogares de clase media los que se sitúan en un punto intermedio, ya que, para algunos economistas, el disparo de los precios solo agrava la tendencia de la denominada “economía en forma de K”.

El vertiginoso aumento en los surtidores estadounidenses solo está agravando la brecha económica entre una clase y otra, destacó el informe de la Fed de Nueva York. “Hallamos que los hogares tuvieron experiencias muy diferentes en lo que respecta al gasto en gasolina”, escribieron los investigadores.

En el análisis, los economistas señalaron que “ante los drásticos aumentos en los precios de la gasolina en marzo, surgió un patrón en forma de K en el consumo de combustible, el cual muestra un crecimiento más acelerado del consumo en los hogares de altos ingresos en comparación con los hogares de bajos ingresos”.

De acuerdo con el informe, los hogares de ingresos inferiores a $40,000 gastaron un 12% más en combustible y redujeron su consumo hasta un 7%, es decir, que muchos optaron por no usar sus vehículos, compartir auto o usaron el transporte público, mientras que los hogares con mayores ingresos de hasta $125,000 aumentaron sus gastos en gasolina un 19%, pero redujeron su consumo un 1%, haciendo pocos cambios en su dinámica diaria.

Según los datos de la Fed, los hogares con mayores ingresos recortaron su consumo más durante la guerra de Ucrania y Rusia que ahora; y en esa misma fecha, muchos hogares de bajos recursos recurrieron a beneficios estatales para cubrir sus gastos.

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