La disminución del crecimiento demográfico podría impactar negativamente en la economía de EE.UU., según análisis

Un nuevo análisis publicado recientemente por la empresa de pronósticos económicos, Implan reveló que debido a la desaceleración demográfica en Estados Unidos para los próximos años podría afectar la economía, recortando cerca de $104,000 millones de dólares del PIB.

Al respecto, Nadège Ngomsi, economista de Implan comentó que, “el crecimiento poblacional no es solo una estadística demográfica, sino un motor de la actividad económica”, dijo.

Según datos presentados en el análisis, el número de nuevos residentes se redujo a 1,8 millones en 2025, en comparación con los 3,2 millones del 2024, es decir, una brecha de crecimiento de 1,4 millones de personas. Además, de la desaceleración en el crecimiento poblacional, la migración también se redujo drásticamente con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.

En las cifras que presenta Implan igualmente se destacó que estos consumidores y trabajadores ausentes podrían haber contribuido con aproximadamente $86,000 millones de dólares adicionales al gasto familiar, generando además unos $741,500 empleos.

En este sentido, Ngomsi añade que, “cuando el crecimiento se desacelera drásticamente, el gasto se ralentiza, la creación de empleo se ralentiza, y estos efectos se extienden a las economías locales”, aseguró.

Pero, la investigación además incluye que la desaceleración podría tener ramificaciones a largo plazo en otras áreas como, por ejemplo; la seguridad social y oportunidades de empleo para las generaciones más jóvenes, así como también un mercado de viviendas más ajustado. “Si el crecimiento se desacelera, entonces veremos menos hogares y menos demanda de viviendas”, aseguró el economista de Implan.

Sigue leyendo: