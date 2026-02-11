Propietarios de viviendas en EE.UU. resisten el efecto “bloqueo” y establecen récord

Según datos citados por Axios, durante el 2025 muchos propietarios de viviendas en Estados Unidos se resistieron a la venta de sus propiedades en lo denominado efecto “bloqueo” lo que pesó en el mercado inmobiliario sobre la oferta y el precio de los inmuebles.

El 2025 se estableció como uno de los períodos más largos en los que muchos propietarios decidieron seguir con sus casas estableciendo un récord. De acuerdo con Bill Banfield, director comercial de Rocket Mortgage “los propietarios de viviendas que fijaron tasas hipotecarias del 2% al 3% durante 2020 y 2021 se muestran comprensiblemente reacios a mudarse y renunciar a ellas, y ese efecto de fijación ha mantenido el inventario de reventa limitado y los precios elevados”, dijo.

Se calcula que en promedio los propietarios de vivienda duran cerca de los 4 años en mudarse; sin embargo, la tendencia observada en este último año es que muchos han alcanzado los más de 8 años en una misma propiedad, y según los expertos se debe al aumento de las tasas hipotecarias.

De acuerdo con el informe publicado la semana pasada por Freddie Mac, la tasa promedio de hipoteca fija a 30 años se ubicó en los 6.11%, si bien, está por debajo de su máximo histórico, aún es muy alta para los propietarios de vivienda.

Para Sarah DeFlorio, vicepresidenta de banca hipotecaria de William Raveis Mortgage, “el hecho de que la gente se aferre a tasas de interés bajas cuenta parte de la historia. Aun así, también tenemos que lidiar con la enorme apreciación de los precios de las viviendas desde la pandemia, lo que ha agravado los problemas de asequibilidad para muchos potenciales compradores de vivienda”, indicó.

La asequibilidad es otro de los problemas planteados por los futuros compradores de vivienda, pero es la misma falta de inventario la que eleva la oferta; no obstante, tanto DeFlorio como Banfield considera que este año existe esperanza de un mercado inmobiliario mucho más sólido.

En este sentido, Banfield agregó que “incluso si las tasas no vuelven al 3% o 4%, muchos prestatarios ahora ven cualquier valor por debajo del 6% como una oportunidad real y están cada vez más dispuestos a volver a ingresar al mercado cuando las tasas comienzan en un cinco por ciento”, dijo.

