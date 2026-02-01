‘California Dream for All’ te cumple el sueño de ser propietario de casa

A pesar de la creciente preocupación por el aumento vertiginoso de los costos de la vivienda, existe una luz de esperanza para quienes aspiran a comprar su primer techo, especialmente en las comunidades de minorías étnicas e inmigrantes de California, tradicionalmente desatendidas.

La Agencia de Financiamiento de Vivienda de California (CalHFA) ha puesto en marcha el Programa de Préstamos de Participación en la Plusvalía California Dream For All para ayudar a los californianos que cumplen con los requisitos a cubrir el pago inicial y los costos de cierre de las hipotecas.

Las solicitudes para el programa estarán abiertas entre el 24 de febrero y el 16 de marzo de 2026; y pretende beneficiar entre 1,500 y 2,000 personas.

Durante la videoconferencia “Haciendo realidad los sueños: el programa CalHFA está dirigido a compradores de vivienda de primera generación”, organizada por American Community Media, se dieron a conocer los detalles de cómo funciona esta ayuda, quiénes califican, cómo solicitarlo y por qué este es el momento ideal para dar el paso y convertirse en propietario de una vivienda.

Eric Johnson, vocero de la California Housing Finance Agency dijo que el programa se ha implementado aproximadamente desde 2021, el primer año en que la legislatura les asignó fondos y han ayudado a unas 4,000 personas a encontrar su primera vivienda.

“Con esta último financiamiento, esperamos ayudar a entre 1000 y 1500 a compradores de vivienda de primera generación”.

Aclaró que un comprador de vivienda de primera generación es alguien que no ha sido propietario de una vivienda en los últimos siete años y cuyos padres no poseen una actualmente.

“También definimos a un comprador de vivienda de primera generación como alguien que ha estado en el sistema de hogares de crianza, que quizás nunca conoció a sus padres o no tuvo la más mínima oportunidad de beneficiarse de la herencia familiar”.

Dijo que hay un formulario de solicitud que se debe completar y obtener la precalificación para el préstamo para asegurarse de tener la capacidad financiera para pagarlo.

“Lo que hemos descubierto en California es que hay miles y miles de personas que tienen un buen puntaje crediticio, un trabajo estable e ingresos estables, pero no han podido ahorrar suficiente dinero para el pago inicial”.

Hizo ver que con los precios de la vivienda actuales, el pago inicial puede ser un obstáculo bastante importante.

“Lo que hace Dream for All es prestar a las personas hasta el 20% del valor de la vivienda para el pago inicial. Por ejemplo, si quieren comprar una casa por $500,000, Dream for All puede prestarles hasta $100,000. Esto significa que sus pagos mensuales se basarán en un préstamo de $400,000 en lugar de $500,000”.

Sostuvo que esto podría ahorrarle al comprador de vivienda promedio alrededor de $1,000 por mes en el pago de su hipoteca, lo cual es una cantidad considerable de dinero.

“Este es un préstamo con participación en la plusvalía, lo que significa que, al vender la vivienda, no solo tendrá que devolver los $100,000 del préstamo, sino también el 20% de la ganancia de la propiedad”.

Dijo que pueden encontrará buenos ejemplos en el sitio web: calhfa.ca.gov

“Recomendamos encarecidamente que al menos llamen a un asesor de préstamos para ver si cumplen con los requisitos. No den por sentado que no pueden conseguirlo”.

Vivienda accesible

Shonta Clark, consultora sénior de préstamos y educadora del programa CalHFA, y asesora de vivienda y agente inmobiliaria en el sur de California, dijo que en Los Ángeles, hay casas accesibles en Carson, Compton e Inglewood.

“Lo importante es entender que si pagamos alquileres de $3,500 o $4,000 al mes, podemos pagar una hipoteca. Así que la pregunta es: ¿por qué no tenemos una casa propia?”.

Afirmó que esto se debe a que en la comunidad no tenemos para dar el pago inicial

“CalHFA lo ha hecho posible, no solo con el programa “Sueño para todos”, sino que también tienen un programa convencional regular y adicionales que han estado ayudando a la comunidad con el pago inicial, y muchos compradores cuentan con el apoyo de agentes inmobiliarios que negocian con el vendedor para que este cubra los costos de cierre”.

Mencionó que si alguien dice que ese sueño no es posible, no es cierto; simplemente no están hablando con las personas adecuadas.

“Por eso, animo a todos, sin importar su nacionalidad, a que no tengan miedo de comprar una casa; y si una persona les dice que no, les sugiero que busquen a otra, y luego a otra, porque encontrarán una respuesta afirmativa y descubrirán cómo lograrlo”.

El mayor desafío

Imelda Manzo, agente inmobiliaria y propietaria de Premier One Realtors, cuyos mayores clientes son latinos, dijo que el mayor desafío en el mercado latino es el pago inicial, porque muchos de ellos ya están listos para obtener una hipoteca.

“Por eso, programas como los que ofrece CalHFA son clave para que puedan acceder a la vivienda propia. Pero se necesita un agente de bienes raíces que colabore con los prestamistas adecuados y conozcan estos programas para mostrarles que hay esperanza y podemos ayudarlos a convertirse en propietarios”.

Dijo que tiene la suerte de haber utilizado este programa varias veces, y le entusiasma saber que van a reabrir la plataforma para que la gente pueda volver a solicitarlo.

“Los latinos somos el grupo demográfico más grande y con una edad promedio de 31 años, lo que nos hace ocho años más jóvenes que la población general. Así que los latinos estamos aquí para quedarnos”.

En su opinión, hay menos viviendas accesibles en el condado de Los Ángeles, y esa es la razón por la que muchos se mudan al condado de Riverside.

“Una de las cosas que observamos en la comunidad latina es que quienes no pueden o no quieren mudarse a zonas más alejadas debido a la distancia al trabajo, tienen que vivir en hogares multigeneracionales. Esa es una tendencia que seguimos viendo”.

Un acto de fe

Tiffany Duvernay Smith, beneficiaria del programa Dream for All dijo que comprar casa fue un acto de fe para ella.

“La forma en que me conecté con el programa fue cuando una defensora de las personas sin hogar, reenvió un correo electrónico a un grupo donde estaba, preguntando si alguna de nosotras creía que podía ser propietaria de una casa”.

Al investigar, presentó su solicitud en la fecha límite y dijo “voy a intentarlo”.

Comentó que todo le salió bien.

“Lo que quiero que la gente entienda es que, de entrada, la respuesta es no. Pero en cuanto presentas la solicitud, hay un 50% de posibilidades de que la respuesta sea sí. La respuesta nunca será sí si no presentas la solicitud. Me aprobaron con $380,000; y mi puntaje de crédito estaba en los 600”.

Eventualmente agregó a su esposo, y juntos calificaron para $575,000; el proceso le dio tiempo para mejorar su puntaje de crédito.

Terminó comprando una casa en el sur de Los Ángeles, un lugar que alguien había querido y cuidado mucho.

“Sinceramente, diría que el proceso de compra es como el noviazgo, y el cierre de la compra es como el matrimonio con la casa. Mientras estaba en la etapa de noviazgo, debes saber que seguía buscando, porque tenía dudas: ¿Puedo pagarla? ¿La quiero? ¿Quiero vivir en esta zona? Fue el vendedor quien me ofreció un 20% de descuento en los gastos de cierre. Este es un vendedor que arregló todo lo que le pedí”.