Cómo la economía en forma de K impactará tu reembolso de impuestos en 2026

Este año, la temporada de impuesto 2026 inició el pasado 26 enero y de acuerdo con un análisis desarrollado recientemente por la firma de inversión Principal Asset Management debido a los ajustes a la “Gran Ley de Impuestos” los hogares estadounidenses con mayores ingresos recibirán más reembolso.

Si bien, los cambios a la ley promulgada por el Ejecutivo para la introducción de nuevas exenciones fiscales traerán consigo beneficios, muchos especialistas señalan que a causa de la denominada economía “K” muchos estadounidenses serán afectados de maneras inesperadas en sus devoluciones de impuestos.

¿Qué es la economía en forma de “K”?

A principios de este año, Bank of America Institute, publicó un análisis indicando que Estados Unidos estaba mostrando señales de una economía en forma de “K”, esto básicamente se refiere a una gran desigualdad entre los más adinerados (parte superior de la K) y los de ingresos más bajos (parte inferior de la K).

Y según el informe de Principal Asset Management esta tendencia será visible este año en el cobro de los reembolsos, en el que los hogares con ingresos medios altos tendrán mayores ganancias.

Al respecto, Christian Floro estratega de mercado de Principal Asset Management comentó que, “el reembolso en efectivo del contribuyente promedio debería experimentar un aumento de más de $700 dólares este año, lo que elevaría el reembolso típico alrededor de $3,800 dólares, impulsado por las disposiciones retroactivas incluidas en la Ley One Big Beautiful Bill, estos beneficios están sesgados hacia los hogares con mayores ingresos”, dijo.

Según el análisis, este año el 1% de los contribuyentes que ganan más verán aumentar sus reembolsos hasta los $908 dólares, mientras que los que menos ganan verán aumentar sus cheques de reembolso en un promedio de $18 dólares esta temporada.

“Probablemente, la disparidad en los reembolsos de 2026 exacerbará la ya creciente divergencia en forma de K entre los consumidores. De hecho, los consumidores de bajos ingresos se enfrentan a un desafío de asequibilidad en un contexto de inflación aún elevada, un mercado laboral en desaceleración y una participación limitada en los efectos positivos sobre la riqueza derivados del alza del mercado bursátil”, destacó el informe.

