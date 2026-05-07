La gasolina supera los $4.50 por galón: precio no visto desde julio de 2022

El precio de la gasolina en Estados Unidos volvió a colocarse en niveles que no se registraban desde julio de 2022 y comienza a generar preocupación entre millones de automovilistas. El promedio nacional ya alcanzó los $4.56 dólares por galón, impulsado por las tensiones en Medio Oriente y los problemas en el suministro mundial de petróleo.

De acuerdo con datos de la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA), el costo de la gasolina regular aumentó 52% desde finales de febrero, cuando comenzó el conflicto relacionado con Irán. Esto representa un incremento de $1.56 dólares por galón en apenas unos meses.

La cifra actual es la más alta desde julio de 2022 y se acerca al récord histórico de $5.02 dólares por galón registrado en junio de ese mismo año, durante el fuerte periodo inflacionario posterior a la pandemia.

Aunque este miércoles los precios internacionales del petróleo mostraron una ligera caída, el alivio todavía no llega a las estaciones de servicio. El crudo Brent, referencia internacional, bajó 6.4% y terminó en $102.83 dólares por barril. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), referencia estadounidense, cayó 6% hasta los $96.11 dólares.

Pese a esa baja, el mercado energético sigue bajo presión debido a las afectaciones en el estrecho de Ormuz, una vía estratégica por donde circula cerca del 20% del petróleo y gas natural licuado del mundo. Las restricciones al tráfico marítimo mantienen la preocupación sobre una posible escasez de suministro.

“Ya pasaron más de dos meses desde que comenzó el conflicto”, comentó Dave Sekera, estratega principal de mercados estadounidenses de Morningstar, a CBS News. “Simplemente parece que no estamos más cerca de una resolución a largo plazo. Sí, algunos barcos están cruzando el estrecho de Ormuz, pero en la práctica sigue pareciendo cerrado”.

El aumento de precios se reflejó prácticamente en todo Estados Unidos. Patrick De Haan, experto de GasBuddy, explicó que los 50 estados registraron incrementos durante la última semana, aunque algunas regiones tuvieron alzas más fuertes.

“Los precios de la gasolina aumentaron en todos los estados durante la última semana, con algunos de los incrementos más significativos concentrados en la región de los Grandes Lagos”, señaló De Haan. “Estados como Michigan, Indiana, Ohio e Illinois registraron fuertes aumentos”.

Especialistas consideran que los precios podrían mantenerse elevados durante varios meses, incluso si se alcanza un acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Además del precio internacional del petróleo, factores como la baja en inventarios globales, las afectaciones en refinerías y la alta demanda de combustible durante el verano continúan presionando el mercado.

El impacto ya comienza a sentirse en la economía de muchas familias, especialmente las de bajos ingresos. Datos de Bank of America muestran que en marzo los hogares con menores recursos destinaron 4.2% de sus ingresos a gasolina, mientras que las familias con mayores ingresos gastaron 2.7%.

Hay testimonios de personas como el de Steph Thornton, trabajadora comunitaria de salud y madre soltera de dos hijos en Michigan, que explicó a CBS News que actualmente gasta cerca de $400 dólares al mes en combustible, cuando a inicios de año invertía alrededor de $320 dólares.

“Muchos de nosotros ni siquiera nos hemos recuperado de la pandemia”, afirmó Thornton. “Las cosas simplemente siguen golpeándonos una tras otra”.

En estados como California, donde el promedio ya supera los $6 dólares por galón, algunos conductores también expresaron frustración por el impacto en sus finanzas personales. Mientras tanto, expertos advierten que la volatilidad podría continuar si persisten los problemas en el suministro energético mundial.

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