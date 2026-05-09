Seguro Social: quiénes cobran más de $2,000 el 13 de mayo

Miles de beneficiarios del Seguro Social en Estados Unidos han tenido que esperar por su pago de mayo más tiempo del usual. Eso terminó. Los primeros jubilados y discapacitados lo recibirán el próximo 13 de mayo. Además, algunos depósitos podrían superar los $2,000 dólares mensuales, dependiendo del tipo de beneficio que reciben y su historial laboral.

La Administración del Seguro Social (SSA) iniciará la siguiente ronda de pagos correspondientes al calendario de mayo de 2026. En esta ocasión, el depósito del miércoles 13 de mayo estará dirigido a un grupo específico de beneficiarios que cumplen con ciertas fechas de nacimiento establecidas por la agencia federal.

De acuerdo con el calendario oficial de la SSA, recibirán su dinero ese día las personas nacidas entre el 1 y el 10 de cualquier mes. Esta regla aplica para jubilados, beneficiarios por discapacidad y sobrevivientes que forman parte del sistema del Seguro Social.

En el caso de quienes reciben beneficios usando el historial laboral de otra persona, como algunos cónyuges o viudos, la SSA toma en cuenta la fecha de nacimiento del trabajador principal y no la del beneficiario.

Actualmente, más de 71 millones de personas reciben pagos mensuales del Seguro Social en Estados Unidos. La mayoría obtiene su dinero durante el segundo, tercer o cuarto miércoles de cada mes, según su fecha de nacimiento.

El calendario de pagos de mayo quedó dividido de la siguiente manera:

Personas nacidas del 1 al 10: miércoles 13 de mayo .

. Personas nacidas del 11 al 20: miércoles 20 de mayo .

. Personas nacidas del 21 al 31: miércoles 27 de mayo.

Entre quienes recibirán el depósito del 13 de mayo destacan los trabajadores jubilados, ya que son el grupo con el promedio mensual más alto. Según cifras oficiales de la SSA, el pago promedio para jubilados alcanza los $2,081.16 dólares mensuales.

Esto significa que muchos retirados que cumplen con la fecha de nacimiento establecida podrían recibir más de $2,000 dólares en esta ronda de pagos. Sin embargo, la cantidad exacta depende de factores como los años trabajados, el salario acumulado durante la vida laboral y la edad en la que solicitaron la jubilación.

Por otro lado, los beneficiarios del Seguro por Incapacidad del Seguro Social (SSDI) reciben un promedio mensual de $1,634.70 dólares. Mientras tanto, quienes cobran beneficios para sobrevivientes obtienen cerca de $1,625.56 dólares al mes.

No todos los beneficiarios esperan hasta el segundo miércoles del mes para cobrar. Algunas personas ya recibieron su dinero desde el pasado 1 de mayo debido a ajustes en el calendario federal. Entre ellos están quienes comenzaron a recibir Seguro Social antes de mayo de 1997. Normalmente, este grupo cobra el día 3 de cada mes, pero como el 3 de mayo cayó en domingo, la SSA adelantó el depósito al viernes 1 de mayo.

La misma situación ocurrió con quienes reciben simultáneamente Seguro Social y el Seguro de Ingreso Suplementario (SSI). Este programa está destinado a personas con bajos ingresos y recursos limitados. En condiciones normales, los beneficiarios dobles reciben el SSI el día 1 y el Seguro Social el día 3. Sin embargo, debido al fin de semana, ambos pagos fueron enviados el mismo viernes 1 de mayo.

La Administración recordó que existen distintas formas para recibir los beneficios mensuales. La opción más utilizada es el depósito directo a cuentas bancarias, el cual puede actualizarse mediante la herramienta digital “my Social Security”. A pesar de que los cheques en papel se dejaron de emitir desde el año pasado, hay personas que pueden cumplir con ciertas características para que el gobierno haga una excepción válida.

Además, los beneficiarios pueden usar la tarjeta Direct Express, una tarjeta de débito diseñada para pagos federales. Las personas interesadas pueden solicitar información llamando al 1-800-333-1795, al 1-800-772-1213 o acudiendo directamente a una oficina del Seguro Social.

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