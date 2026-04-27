¿Quiénes recibirán pagos del seguro social por hasta $1,400 este 1 de mayo?

Más de 70 millones de adultos mayores reciben todos los meses pagos de la Administración de la Seguridad Social (SSA); entre estos se encuentran tanto jubilados como beneficiarios de los distintos programas sociales de la entidad.

En el caso del programa de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), se estima que al menos unos 7.3 millones son beneficiarios, los cuales reciben su dinero los primeros días de cada mes y los montos se les asignan dependiendo de su estatus civil.

La SSI es una extensión de la Seguridad Social destinada a jubilados menores de 65 años, adultos mayores de bajos ingresos o personas con discapacidad que requieran de una ayuda económica.

En este sentido, para este 1 de mayo 2026, según el cronograma de pagos de la SSA, los beneficiarios del SSI recibirán sus cheques con montos que van desde los $900 para asegurados individuales y $1,400 para los asegurados en conjunto.

Pagos de los jubilados del Seguro Social

Por otra parte, la Seguridad Social también publicó el cronograma de pago a los jubilados que solicitaron su retiro después de mayo de 1997; los días que reciben su dinero se les establece dependiendo de su día de nacimiento:

Miércoles 13 de mayo: nacidos del 1 al 10 de cualquier mes.

Miércoles 20 de mayo: nacidos del 11 al 20 de cualquier mes.

Miércoles 27 de mayo: nacidos del 21 al 31 de cualquier mes.

Los montos para estos jubilados se asignan dependiendo de su edad de retiro. En este caso, los jubilados a los 62 años obtienen $2,000, los de 65 años $3,000 y los que se jubilan a los 70 años reciben $5,000.

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