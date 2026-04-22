Las 10 mejores ciudades para jubilarse este año, según WalletHub

Planificar la jubilación no es solo tener un estimado de cuánto se pretender ahorrar para el retiro, sino también contemplar dónde se desea vivir los años dorados y disfrutar de las prestaciones sociales, y esta es una de las decisiones que se debe evaluar muy bien, ya que no todas las ciudades cuentan con los requisitos necesarios para generar confort, tranquilidad y estabilidad económica.

Recientemente, en un informe publicado por WalletHub se evaluaron unas 182 ciudades en donde se consideraron características como calidad de vida, atención médica, actividades recreativas para adultos mayores y asequibilidad.

De esta evaluación, WalletHub clasificó 10 ciudades como las mejores para vivir durante lajubilación,n las cuales son:

Orlando, Florida

Scottsdale, Arizona

Minneapolis, Minnesota

Miami, Florida

Tampa, Florida

Atlanta, Georgia

Fort Lauderdale, Florida

Cincinnati, Ohio

Madison, Wisconsin

Casper, Wyoming

La razón por la cual estas ciudades resaltaron en la lista es porque cuentan con las mayores puntuaciones; por ejemplo, Miami, que es una de las más populares y se encuentra en el cuarto puesto de la evaluación, tiene una clasificación de 94 puntos en cuanto a calidad de vida y 76 puntos por asequibilidad.

Para Chip Lupo, analista de WalletHub, “es importante elegir con criterio el lugar para jubilarse, ya que muchos jubilados tienen ingresos fijos. Por lo tanto, las mejores ciudades para los jubilados son aquellas que minimizan los impuestos y los gastos, además de ofrecer buenas oportunidades para que continúen trabajando y obtengan ingresos adicionales, si así lo desean”, comentó.

Actualmente, un jubilado en Estados Unidos recibe mensualmente por parte del Seguro Social entre $2,000 y $5,000, dependiendo de la edad en la que se jubile, por lo que contemplar una ciudad en donde el costo de vida no sea tan elevado es la mejor opción, sobre todo si no se cuenta con los ahorros suficientes y se depende únicamente del beneficio de la SSA.

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