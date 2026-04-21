Las ventas de viviendas pendientes en EE.UU. aumentaron sorpresivamente un 1.5% en marzo

Según el informe de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR), el índice de ventas de viviendas pendientes subió un 1.5% durante el mes de marzo, ubicándose en los 73.7 puntos, siendo la región noreste la que más aumentos de contratos registró en comparación con las del sur, donde hubo una notable disminución.

Aunque los datos superan los pronósticos de algunos economistas, quienes anticipaban tan solo un aumento del 0.5%, con respecto al año pasado las ventas de viviendas pendientes registraron una caída de 1.1%.

Al respecto, Lawrence Yun, economista jefe de la NAR, comentó que “la demanda es más sensible a las tasas hipotecarias entre los compradores primerizos, especialmente entre los más jóvenes. Por lo tanto, el aumento de la oferta y la construcción de viviendas nuevas deberían centrarse en viviendas más pequeñas y asequibles”, dijo.

Los recientes datos del aumento de los contratos para la compra de viviendas usadas se conocen en medio de un mercado ajustado donde las tasas hipotecarias han estado fluctuando en los últimos tres meses y donde la falta de inventario, que ha presionado la subida de los precios de los inmuebles, sigue alejando a los futuros compradores del sector.

No obstante, los tipos hipotecarios más altos han sido la respuesta a una incertidumbre a nivel económico debido principalmente al desarrollo de la guerra en Irán en las últimas semanas, que, tras el cierre del estrecho de Ormuz, ha encarecido el precio de la energía, impulsando la inflación nuevamente por encima del 3%.

De acuerdo con datos de Freddie Mac, las tasas hipotecarias se ubican en los 6.30% desde los 5.90% antes de la guerra, lo que en parte ha frenado el mercado en una de las temporadas más esperadas, como lo es la primavera.

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