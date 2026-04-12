Tasas hipotecarias en EE.UU. cayeron al 6.37% en la primera semana de abril

De acuerdo con el último informe de Freddie Mac, las tasas hipotecarias de referencia fija a 30 años cayeron al 6.37% en la primera semana de abril desde los 6.46% registrados al cierre de marzo.

Esto representa una buena noticia tanto para los propietarios como para los futuros compradores, quienes para esta temporada de primavera esperaban movimientos positivos en el sector; sin embargo, con el pleno conflicto en Irán y un posible aumento de la inflación, los tipos hipotecarios comenzaron a dispararse.

Al respecto, Sam Khater, economista jefe de Freddie Mac, comentó que “la bajada de los tipos de interés representa un avance positivo para los posibles compradores de vivienda y podría propiciar una temporada de compraventa de viviendas en primavera más favorable que la del año pasado”, dijo.

Por su parte, Jiayi Xu, economista de Realtor.com, relacionó la bajada de las tasas hipotecarias con el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años y su caída tras la tregua de dos semanas planteada al conflicto en Medio Oriente, que ha provocado el cierre del Estrecho de Ormuz por parte de Irán y un encarecimiento de los precios de la energía.

No obstante, Xu comentó: “hasta que no se alcance una solución más permanente, es improbable que la incertidumbre se disipe por completo en el mercado inmobiliario”, señaló el experto inmobiliario, indicando además que ese plazo sigue siendo una incógnita.

“En otras palabras, las tasas hipotecarias no solo afectan los pagos mensuales, sino que también influyen en la confianza de los compradores, la motivación de los vendedores y el ritmo general del mercado, lo que convierte cualquier repunte en un posible motivo de indecisión durante la temporada más importante”, destacó.

Finalmente, el economista de Realtor.com señaló que el mercado inmobiliario en cuanto a las tasas hipotecarias podría cambiar dependiendo de la solución a la que se llegue en el conflicto en Medio Oriente.

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