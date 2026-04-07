Nuevas cotizaciones de viviendas pendientes aumentaron un 4.6% en marzo, según informe de Zillow

Aunque marzo marcó un mes de incertidumbre en el mercado inmobiliario con el disparo de las tasas hipotecarias por encima del 6%, un nuevo informe de Zillow reveló que durante el mismo mes las nuevas cotizaciones de viviendas pendientes aumentaron un 4.6% en comparación con el año anterior.

Especialistas anticipaban a principios de este año que, durante la temporada de primavera, el mercado comenzaría a mostrar señales de mejora después de varios años ajustado; sin embargo, los acontecimientos geopolíticos actuales con la guerra en Irán y un posible disparo de la inflación han provocado en las últimas semanas un aumento vertiginoso de las tasas hipotecarias.

Según datos de Freddie Mac, las tasas aumentaron al 6.38% para finales de marzo desde los 5.98% desde finales de febrero, lo que redujo las posibilidades de una mejora en cuanto al tema de asequibilidad que había alejado tanto a propietarios como a futuros compradores.

No obstante, el aumento del número de propiedades en venta, según el análisis de Zillow, podría marcar una buena señal para el mercado, ya que uno de los factores claves que provocó el disparo de los precios fue la falta de inventario.

Sin embargo, el informe detalló que durante marzo el inventario aumentó 9.5% en comparación con el mes anterior, es decir, unos 1.23 millones de viviendas en venta; además, el número de nuevas propiedades en venta también aumentó un 35.6%, unas 384,854 viviendas.

Al respecto, Mischa Fisher, economista jefe de Zillow, comentó que, aunque en los últimos meses tanto vendedores como compradores han estado lidiando con la volatilidad del mercado y la incertidumbre económica en general, “actualmente tenemos señales persistentes de que el mercado ha superado la crisis”.

Fisher agregó además que “el rápido aumento de las visitas diarias por anuncio que observamos en marzo representó una mejora notable con respecto al mercado estancado de los últimos años”, dijo.

Finalmente, según el análisis de Zillow, pese a la situación cuesta arriba del mercado, en el mes de marzo se vendieron unas 300.398 viviendas en total, representando un aumento del 25.2% en comparación con febrero y de 3.7% desde marzo del año pasado.

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