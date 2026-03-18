Latinos sostienen el mercado inmobiliario en Miami pese al alza de las tasas hipotecarias

A medida que inicia una de las temporadas más activas para el mercado inmobiliario, como lo es la primavera. El sector parece volver a retroceder con un leve aumento de las tasas hipotecarias que para finales de la semana pasada se ubicaban por encima del 6%, según cifras publicadas por Freddie Mac.

Muchos compradores de vivienda esperan la temporada de primavera, ya que las ofertas se disparan, haciendo que los precios disminuyan en algunos estados. Sin embargo, independientemente de la situación económica actual, los latinos en Estados Unidos están impulsando el sector en ciertas áreas metropolitanas.

De acuerdo con datos de MIAMI Realtors recopilados en 2025, los compradores latinos están siendo un gran salvavidas para el sector, representando cerca del 15% de las compras residenciales en el sur de Florida.

El análisis detalló que los latinos que lideraron las compras en este estado fueron: Colombia con 15%, seguida de Argentina (11%), México (7%), Brasil (7%) y Venezuela (5%), los cuales superan siete veces el promedio nacional del 2%.

La razón, según datos de MIAMI Realtors, es que estos compradores suelen adquirir las propiedades en efectivo y dependen en poca medida de las hipotecas, lo que mantiene la demanda y amortigua el impacto de las elevadas tasas hipotecarias y la incertidumbre en general sobre el sector.

Las ciudades donde más se concentran las compras de viviendas en Florida por parte de los compradores latinos son Miami, Fort Lauderdale y West Palm Beach, las cuales en su mayoría son inmuebles adquiridos para uso vacacional o inversión.

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