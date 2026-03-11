Ventas de viviendas existentes en EE.UU. suben 1.7% en febrero, informa la NAR

Este martes, la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR) indicó en su informe mensual que las ventas de viviendas usadas en Estados Unidos habían aumentado un 1.7% durante el mes de febrero debido a una caída de las tasas hipotecarias.

En el análisis, el economista jefe de la NAR, Lawrence Yun, comentó que la asequibilidad de viviendas en el país ha estado mejorando y los consumidores poco a poco están respondiendo a la elevada oferta.

Desde el disparo de la inflación a sus máximos históricos, el mercado inmobiliario se ha visto afectado, arrastrando desde el 2022 elevadas tasas hipotecarias y una caída en el inventario, lo que frenó la oferta y disparó los precios.

“A pesar del modesto aumento en las ventas de viviendas, la demanda real de vivienda se mantiene débil en relación con el crecimiento salarial y la creación de empleo. El inventario crece, pero a un ritmo lento”, señaló Yun en el análisis.

Por su parte, las tasas hipotecarias fluctúan, pero por debajo de sus máximos históricos; actualmente, según el informe de Freddie Mac publicado la primera semana de marzo, el promedio fija a 30 años aumentó del 5.98% al 6% por temores de un disparo de la inflación luego de llevar semanas en caída continua.

Pese a las cifras, para la economista de NAR aún queda un largo camino por recorrer para volver a los niveles de actividad previos a la pandemia. “Hay más de 6 millones de empleos más que en 2019, pero las ventas de viviendas anuales han disminuido en un millón”, comentó la especialista.

En el informe, NAR detalló que el aumento de las ventas de viviendas existentes varía dependiendo de la ubicación; por ejemplo, en el Medio Oeste, el Sur y el Oeste hubo un notable aumento, mientras que, en el Noroeste del país, las ventas disminuyeron.

Especialistas en el mercado como Daryl Fairweather, economista jefe de Redfin, esperan que para la temporada de primavera las condiciones en el sector mejoren tanto para propietarios como para futuros compradores.

Sigue leyendo: