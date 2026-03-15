Tasa promedio de hipotecas a 30 años registra 6.11% en medio de incertidumbre global

De acuerdo con el informe publicado por Freddie Mac, la tasa promedio de hipoteca fija a 30 años subió a 6.11% al cierre de la segunda semana de marzo, en medio de tensiones ante el impacto económico en los mercados que pueda generar el conflicto en Oriente Medio tras el cierre del Estrecho de Ormuz y el aumento del precio del petróleo.

Aunque en los últimos meses el mercado inmobiliario había estado cediendo, luego de varios años ajustado con elevadas tasas hipotecarias y una falta de inventario que disparó los precios, alejando tanto a propietarios como a futuros compradores.

Las tensiones generadas tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán el pasado 28 de febrero han reanudado la incertidumbre en los mercados, revirtiendo los avances que el sector ha estado teniendo en las últimas semanas en cuanto a asequibilidad.

En el informe del viernes, Sam Khater, economista jefe de Freddie Mac, comentó que “a pesar del modesto repunte, los compradores están respondiendo a tasas en este rango, con un aumento del 1.7 % en las ventas de viviendas existentes en febrero”, señaló.

Las tensiones en Oriente Medio podrían frenar la actividad inmobiliaria

Según Khater, las solicitudes de compra también aumentaron durante la segunda semana de marzo, lo que da una buena señal, anticipándose a la temporada de primavera, que suele ser una de las estaciones más movidas del mercado, donde los compradores se animan a adquirir viviendas esperando mayores ofertas y tasas más bajas.

Sin embargo, especialistas del mercado como Lawrence Yun, economista jefe de la NAR, consideran que, a medida que se acerca la temporada crucial de compra de viviendas, hay una fuerte amenaza de un aumento de las tasas hipotecarias.

Mientras que Lisa Sturtevant, economista jefe de BrightMLS, destaca que “las perspectivas para la temporada de compraventa de viviendas en primavera se han vuelto más inciertas que hace apenas un mes”, dijo.

Sturtevant considera que, si el conflicto con Irán cesa, el mercado inmobiliario podría recuperarse rápidamente, pero si el conflicto se prolonga, podría frenar la actividad de venta de viviendas esta primavera.

Finalmente, la tasa hipotecaria fija a 15 años aumentó al 5.50% durante la segunda semana de marzo, en comparación con el 5.43% de la semana anterior.

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