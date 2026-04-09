¿Caerán los precios de la gasolina ante el alto al fuego en Irán? Esto es lo que dicen los especialistas

Tras más de un mes del primer ataque de Estados Unidos e Israel a Irán que provocó el cierre del estrecho de Ormuz, por donde pasa cerca del 20% del crudo mundial y, por consiguiente, el disparo del costo del petróleo y combustible, muchos se preguntan si un acuerdo del alto al fuego podría generar la caída de los precios de la gasolina en los próximos días.

En las últimas semanas, la escalada de la guerra en Oriente Medio generó un aumento del 50% en los precios del crudo, alcanzando los más de $100 por barril; sin embargo, el reciente anuncio de un cese al conflicto por unos días provocó una caída del costo del petróleo, cotizando el Brent hoy 9 de abril alrededor de los $94.90 a $96.99 por barril, mientras que el WTI se ubica entre los $96 a $97 dólares por barril.

Por su parte, la gasolina en los surtidores de Estados Unidos, como muchos analistas anticipaban a principios del conflicto, aumentó por encima de los $4 por galón, según datos actuales de la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA). Esta subida, por supuesto, ha estado afectando los presupuestos del promedio de la población, que ya estaba luchando con la elevada inflación.

Pero, ¿caerán los precios de la gasolina ante el alto al fuego en Irán? El panorama, según los expertos, está plagado tanto de incertidumbre como de contradicciones, ya que algunos aseguran que podría aliviarse el costo del combustible, mientras que otros niegan esa posibilidad y en cambio prevén un aumento hasta de $5 por galón.

El experto en petróleo de GasBuddy, Patrick De Haan, comentó que “si la situación se mantiene y no empeora, el promedio nacional probablemente tenga margen suficiente para volver a bajar de los $4 dólares por galón, pero probablemente nos llevaría un par de semanas llegar a ese punto”, dijo. Aunque señaló que, de haber alguna interrupción abrupta del acuerdo o una nueva escalada, la disminución se detendrá y los precios podrían volver a subir, afirmó a CBS.

En algunos estados del país como California, Washington y Hawái, el precio de la gasolina ya supera los $5 por galón.

Mark Zandi, economista jefe de la firma de análisis financiero Moody’s Analytics, señaló que no cree que los precios del combustible vuelvan a caer en las próximas semanas. “Los precios suben como un cohete y bajan como una pluma”, destacó.

Mientras que el profesor de ingeniería petrolera en la Universidad de Houston, Ramanan Krishnamoorti, expresó a ABC News que los costos de la gasolina bajarán, anticipa un camino lleno de baches.

Por su parte, Bernard Yaros, economista jefe para Estados Unidos de la firma de investigación de inversiones Oxford Economics, menciona que “si el alto el fuego se mantiene, preveo que los precios del gas al menos se estabilizarán, si no bajarán”.

De caer o no el precio de la gasolina en Estados Unidos dependerá no solo del mercado energético mundial para los próximos días, sino también de las decisiones que se tomen sobre el tránsito por el estrecho de Ormuz.

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