Gobernador de Indiana suspende el impuesto estatal a la gasolina durante un mes

Con el objetivo de amortizar el incremento de precios registrado en los combustibles a raíz de la guerra entablada por Estados Unidos en contra de Irán, Mike Braun, gobernador de Indiana, dio a conocer la suspensión del impuesto estatal que se aplica a la venta de gasolina.

En conferencia de prensa, el republicano de 72 años detalló que la vigencia de dicha medida será únicamente durante un mes a partir de su entrada en vigor.

“Tendrán un período de vacaciones de 30 días a partir del momento en que se implemente. El estado estará vigilando las gasolineras para asegurarse de que los habitantes de Indiana obtengan ahorros cuando vayan a llenar el tanque cada semana, o cuando lo hagan”, expuso.

Cabe señalar que el impuesto a la gasolina de Indiana comprende el impuesto estándar a la gasolina y un impuesto al consumo de gasolina.

Con respecto al primero, se mantiene en ¢36 centavos por galón hasta el 30 de junio y no se modifica con la orden firmada por el gobernador republicano; mientras que el segundo equivale a 7% del precio minorista promedio estatal de un galón de gasolina.

Mike Braun, gobernador de Indiana, aclaró que la suspensión al cobro de impuesto al consumo de gasolina sólo será durante 30 días. (Crédito: Michael Conroy / AP)

Al respecto, el demócrata Phil GiaQuinta, líder de la minoría en la Cámara de Representantes de Indiana, reconoció estar a favor de la suspensión al impuesto estatal a la gasolina, pero aclaró que dicho problema es consecuencia de las malas decisiones tomadas desde Washington al entrar en guerra.

“Quiero ser claro: los demócratas de la Cámara de Representantes apoyan esta suspensión, pero el gobernador Braun y los republicanos de la legislatura estatal solo están solucionando un problema que ellos mismos ayudaron a crear.

Los habitantes de Indiana están cansados de guerras extranjeras sin estrategia ni enfoque que cuestan vidas estadounidenses, disparan los precios de la gasolina y aumentan el costo de vida.

Esto no es liderazgo, es una maniobra de última hora para mantener la farsa del Partido Republicano de Indiana de ser el partido ‘fiscalmente responsable”, indicó en un comunicado.

De acuerdo con la Asociación Automovilística Estadounidense (AAA), este miércoles, el precio de la gasolina en Indiana superaba los $4.13 dólares por galón, es decir menos de tres centavos por debajo del promedio nacional. Sin embargo, dicho precio representa un aumento de más de ¢67 centavos con relación a un mes atrás.

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