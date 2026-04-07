Petróleo y gasolina suben de precio mientras las acciones bajan por ultimátum de Trump a Irán

La tensión entre Estados Unidos e Irán por una de las rutas energéticas más cruciales del mundo es cada vez más fuerte, especialmente por los recientes mensajes amenazantes del presidente Donald Trump. Como era de esperarse, los mercados reaccionaron con temor, manifestado en el aumento en los precios del petróleo y la gasolina, mientras que la bolsa de valores se deprime.

A medida que se acerca la fecha límite fijada para este martes a las 8:00 p.m. (hora del Este), los inversionistas han optado por la cautela. Wall Street abrió la jornada con pérdidas moderadas, reflejando la incertidumbre sobre si habrá una solución diplomática o una escalada militar. El índice S&P 500 cayó alrededor de 0.7%, mientras que el Dow Jones retrocedió más de 300 puntos. Por su parte, el Nasdaq registró una baja superior al 1%.

“Toda una civilización morirá esta noche, para no volver jamás”, escribió el presidente en una publicación de su red social Truth Social. “No quiero que eso ocurra, pero probablemente pasará (…) Lo descubriremos esta noche, en uno de los momentos más importantes de la larga y compleja historia del mundo”.

Detrás de este comportamiento está el Estrecho de Ormuz, un punto estratégico por donde transita una parte significativa del petróleo mundial. Su cierre ha limitado el suministro, elevando los precios de la energía a nivel global. El crudo Brent se ubicó por encima de los $110 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) superó los $115 dólares, acumulando incrementos de más del 50% desde el inicio del conflicto.

Como es lógico, el precio promedio de la gasolina también se incrementó y alcanzó los $4.14 dólares por galón, el nivel más alto desde 2022. Antes de que comenzaran las hostilidades, el costo se encontraba por debajo de los $3 dólares, lo que evidencia el impacto directo de la crisis energética.

De acuerdo con algunos analistas, a pesar de las alarmantes declaraciones del presidente Trump, consideran que los mercados no han reaccionado con la magnitud esperada.

“Los mercados se están comportando como si esto fuera ruido de fondo”, escribió Nigel Green, director ejecutivo de la firma de inversión de Vere Group, en un correo electrónico. “Un plazo fijo y público del presidente de Estados Unidos crea un resultado binario en cuestión de horas: desescalada o ataques directos a infraestructura iraní”.

Desde el sector financiero también advierten que la situación sigue siendo volátil. Analistas de Mizuho Bank señalan que este tipo de ultimátums se ha repetido en varias ocasiones desde marzo, lo que ha prolongado la incertidumbre y dificulta alcanzar un acuerdo definitivo.

En ese mismo sentido, el analista Adam Crisafulli, de Vital Knowledge, subrayó en una nota de investigación que las opciones de escalada que propone el presidente Trump—como bombardeos de infraestructura civil, reapertura militar de Ormuz o incautación de uranio enriquecido—son desfavorables. Consideró que el alto costo de estas decisiones podría empujar al gobierno estadounidense a buscar una salida menos agresiva.

Tras estas declaraciones y la incertidumbre que generan, UBS redujo su proyección para el S&P 500 hacia 2026, argumentando que los altos precios de la energía y la incertidumbre geopolítica seguirán presionando a los mercados. Aun así, la institución sugiere que los inversionistas no abandonen por completo los activos de riesgo.

Asimismo, un reciente análisis de Henning Gloystein, director general de energía, industria y recursos de la consultora de riesgos geopolíticos Eurasia Group, afirmó que, incluso si se logra un acuerdo en las próximas horas, los efectos no desaparecerán de inmediato. Advirtió que la infraestructura energética dañada en la región tardará meses en recuperarse, mientras que el transporte marítimo también enfrentará retrasos antes de volver a la normalidad.

Este martes será un largo día para los ciudadanos iraníes y los mercados globales. Solo hasta el final de la jornada comprobaremos si las palabras del presidente Trump se convirtieron en acciones y cuáles serán las consecuencias.

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