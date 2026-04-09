La gasolina descenderá su precio en California, asegura secretario de Energía

En las próximas semanas se puede registrar un descenso en los precios de la gasolina, aseguró el secretario de Energía, Chris Wright, este miércoles durante una visita al sur de California.

Según el secretario de Energía, se tendrá un retraso antes de que los conductores sientan alivio al momento de recargar combustible, pero aseguró que llegará un descenso en los precios.

Las declaraciones del funcionario ocurrieron en Long Beach, después de que el presidente Donald Trump anunció un alto al fuego en la guerra con Irán, conflicto que disparó los precios del combustible en Estados Unidos hasta alcanzar niveles que no se habían visto desde 2022.

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El anuncio de Trump provocó casi inmediatamente una caída en los precios internacionales del petróleo.

“Es probable que veamos un ligero descenso en los precios de la gasolina en las próximas semanas. Existe un desfase entre los precios del crudo que se compran y los que se envían a las refinerías para producir gasolina”, declaró Wright, este miércoles en Long Beach.

De acuerdo con datos de la Asociación Americana del Automóvil (AAA), este jueves 9 de abril, el precio promedio de la gasolina regular en California es de $5.929 dólares por galón, mientras que a nivel nacional es de $4.166 dólares por galón.

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El secretario de Energía de la administración Trump afirmó estar al tanto de los ataques de Israel contra instalaciones en el Líbano después de que entrara en vigor el alto el fuego.

“Estoy al tanto de eso y, por supuesto, es preocupante. No queremos que se ataque ninguna infraestructura energética ni civil”, expresó Wright.

“Creo que probablemente sea más una declaración sobre el estado del liderazgo en Irán hoy en día, que se encuentra en un estado de gran desorden“, agregó el funcionario.

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Wright dijo tener la esperanza de que únicamente se tratara de un retraso en las comunicaciones y en la difusión del mensaje.

“Con suerte, esos ataques cesarán muy pronto“, reiteró.

Wright estuvo en Long Beach y Seal Beach para visitar las instalaciones petroleras de Synergy Oil and Gas, donde instó a los líderes de California a cambiar sus regulaciones para permitir que las refinerías produjeran más gasolina.

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“Las regulaciones tempranas sobre la contaminación del aire tienen mucho sentido. En las sociedades ricas, se puede lograr que el aire sea cada vez más limpio”, expresó Wright.

“Ahora solo California y otros estados van más allá. Ya no se puede mejorar significativamente la calidad del aire. Se trata simplemente de asfixiar a una industria”, añadió el secretario de Energía.

El director ejecutivo de Synergy Oil and Gas, John McKeown, dijo que la industria petrolera de California se encuentra en declive y que sus propias operaciones son limitadas.

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“Aquí procesamos unos 100 barriles al día, y deberíamos estar procesando unos 6,000 barriles al día, según el tamaño de nuestros tanques en la parte trasera”, mencionó McKeown, directivo de la empresa que tiene 35 empleados.

Wright visitó el sur de California cuando se produce una posible reanudación de las perforaciones petroleras frente a las costas de Santa Bárbara.

Como consecuencia de la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán, el precio del combustible se elevó en Estados Unidos, lo que ocasionó que Trump invocara poderes de emergencia para volver a abrir las plataformas petroleras en California.

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Wright defendió la decisión presidencial, tras argumentar que la producción petrolera de California puede aumentar un 20% con esa instrucción.

El fiscal general de California, Rob Bonta, demandó al secretario de Energía en un intento por detener la operación.

Wright presiona a California para que aproveche sus propios recursos energéticos para la producción de petróleo, en lugar de importarlo.

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“California cuenta con una gran cantidad de recursos energéticos de todo tipo. Pero ha tomado decisiones políticas destructivas que han disparado los precios de la energía y reducido su seguridad energética”, añadió.

El secretario de Energía del gobierno federal tiene planes de reunirse en las próximas semanas con el gobernador de California, Gavin Newsom, para hablar sobre los precios y la producción de energía.

Hasta este jueves, no se tiene definida una posible fecha para el encuentro de Wright con el gobernador de California.

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