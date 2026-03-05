Precios de la gasolina se disparan en California tras ataques a Irán

Las repercusiones de los ataques contra Irán ya comienzan a sentirse en el sur de California, con el marcado incremento en los precios de la gasolina.

De acuerdo con la Asociación Americana del Automóvil (AAA), el precio promedio del galón de gasolina regular sin plomo en California registró un aumento de 17 centavos durante la última semana, para alcanzar este jueves los $4.81 dólares.

El monto representa un aumento de 41 centavos respecto al mes anterior.

Los ataques que comenzaron el fin de semana pasado por las fuerzas armadas de Estados Unidos e Israel contra Irán provocaron un incremento en los precios internacionales del petróleo, debido al bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde pasan buques tanques petroleros.

Se calcula que el cierre del estrecho de Ormuz provocó una reducción del 20% en el flujo del petróleo mundial, lo que desencadenó un encarecimiento generalizado de los derivados del crudo.

A nivel nacional, el precio promedio del combustible registra un incremento de casi 27 centavos desde la semana pasada, para situarse en $3.25 dólares por galón, mientras que el precio del crudo supera los $70 dólares por barril.

Según la AAA, cuando estallan conflictos en las regiones productoras de petróleo, incluidas las registradas recientemente en el Medio Oriente, el precio del combustible tiende a dispararse.

“La última vez que el promedio nacional tuvo un salto semanal similar fue en marzo de 2022, durante el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania“, dijo la agencia.

Además del conflicto armado, la AAA mencionó que, en primavera, el precio de la gasolina suele ser más alto debido al aumento de la demanda, así como al inicio de la producción del combustible con mezcla de verano.

Mayoristas resienten aumento de la gasolina

La escalada del costo de la gasolina empieza a impactar directamente en los precios de los productos y servicios en el sur de California.

En el condado de Los Ángeles, el galón de gasolina regular ya tiene un aumento superior a los 20 centavos en el transcurso de una semana.

“Cuando la gasolina sube, los precios van para arriba en todo. Eso sí es un hecho”, declaró Manuel Romo, vendedor de productos por mayor en el centro de Los Ángeles, en una entrevista con la cadena Telemundo.

El comerciante reconoció que el incremento del combustible ya comienza a impactar en sus operaciones diarias.

“Desde verdura a lo que sea, cualquier producto de esos tiene demasiado, va subiendo y subiendo y subiendo”, añadió.

El economista Benjamín de Yurre dijo que el conflicto en el Medio Oriente afecta la economía mundial en su totalidad.

“La cadena de suministros se ve afectada. Los precios de todas las mercaderías y los productos que se exportan a Estados Unidos van a subir, y ese incremento de precios lo tendremos que pagar los consumidores”, reconoció el especialista.

La Reserva Federal de Estados Unidos dijo que un aumento del 10% en los precios del petróleo puede elevar la inflación general alrededor del 0.15%, ya que el aumento del combustible encarece el transporte y otros bienes que adquieren los consumidores.

El presidente Trump declaró que el conflicto con Irán podría extenderse por cuatro semanas más, lo que podría ocasionar que el precio de la gasolina siga aumentando, con una repercusión en el costo de productos y servicios en el sur de California.

