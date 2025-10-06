Impacto del incendio en refinería de Los Ángeles en el costo de la gasolina

Los conductores del sur de California podrían esperar un incremento en los precios de la gasolina como consecuencia del incendio en las instalaciones de la refinería de Chevron en Los Ángeles.

La refinería de Chevron en El Segundo, en la región de South Bay de Los Ángeles, es la segunda refinería de petróleo más grande de California, donde se produce aproximadamente una quinta parte de toda la gasolina para vehículos de motor y el 40% del combustible para aviones del sur de California.

El incendio en la refinería de Chevron estalló la noche del jueves 2 de octubre y fue controlado por los bomberos unas horas después.

Después de la conflagración que ocurrió en una refinería de vital importancia, los expertos advirtieron que pueden registrarse incrementos en los precios del combustible en la región.

Según los especialistas, no se puede determinar el impacto del incendio en la producción de gasolina, pero incendios como el que ocurrió la semana pasada en la instalación de El Segundo suele disparar los precios, lo que se vería reflejado en las estaciones de servicio unos días después.

El fuego en la refinería de Chevron estalló la noche del jueves 2 de octubre. Crédito: Ethan Swope | AP

Por el momento, los automovilistas en el sur de California no han visto un aumento significativo en los precios del combustible.

De acuerdo con la Asociación Americana del Automóvil (AAA), los precios del galón de la gasolina regular este lunes en el sur de California son:

Condado de Los Ángeles: $4.72 dólares

Condado de Orange: $4.69 dólares

Condados de Riverside y San Bernardino: $4.61 dólares

Condado de Ventura: $4.72 dólares

Los especialistas mencionaron que un aumento en los precios del combustible dependerá si los inventarios del estado demuestran niveles limitados en sus reservas.

A pesar de que los precios se han mantenido estables al menos hasta este lunes, los expertos dijeron que podrían presentar incrementos entre 5 y 15 centavos en los próximos días.

