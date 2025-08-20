Circle K ofrece un día de fuerte descuento en gasolina

Este jueves 21 de agosto, Circle K tiene una oferta especial que será de gran ayuda tanto para tu bolsillo como para tu tanque de gasolina. La cadena de tiendas de conveniencia, que cuenta con más de 4,000 sucursales en 22 estados, está ofreciendo un descuento de 40 centavos por galón de gasolina a los miembros de su programa de lealtad Inner Circle.

Esta promoción, conocida como Inner Circle Fuel Day, estará disponible de 6 a.m. a 11:59 p.m. hora local en las estaciones de gasolina participantes de Circle K.

“La temporada de regreso a clases es emocionante, pero también puede traer consigo una carga financiera adicional, por lo que creemos que es el momento perfecto para ofrecer Fuel Day a nuestros valiosos clientes, tanto nuevos como existentes”, declaró Louise Warner, vicepresidenta ejecutiva de operaciones de Circle K para América del Norte, en un comunicado de prensa.

Para aprovechar esta promoción, los clientes deben ser miembros de Inner Circle. Al momento de pagar por la gasolina, deberán ingresar el número de teléfono asociado a su cuenta de Inner Circle en la bomba o al realizar la compra dentro de la tienda.

Cabe señalar que la oferta es válida solo en las estaciones de gasolina Circle K participantes y se puede utilizar una sola vez.

Esta oferta es parte de las promociones periódicas de Circle K, que ya ha llevado a cabo otras iniciativas similares en fechas clave como Día de los Caídos, Acción de Gracias y Día del Trabajo. Estas promociones, que ofrecen descuentos de hasta 40 centavos por galón, se han vuelto una tradición para muchos conductores en todo el país.

“Queremos ser un miembro confiable de las comunidades que servimos, por eso nos complace facilitar un poco las cosas para las familias con grandes ahorros durante todo el día en la bomba, además del valor constante que ofrece Inner Circle”, detalló Warner.

¿Cómo unirse a Inner Circle y aprovechar el descuento?

Unirse al programa de lealtad Inner Circle de Circle K es muy sencillo. Solo tienes que visitar el sitio web de Circle K o descargar la aplicación móvil para crear una cuenta. Una vez registrado, podrás disfrutar de un descuento de 40 centavos por galón en gasolina durante el Fuel Day de este 21 de agosto. Además, los miembros de Inner Circle obtienen un descuento diario de 3 centavos por galón en gasolina.

Pero eso no es todo. Si gastas un total de $500 dólares en gasolina, alimentos o bebidas en las tiendas Circle K, tu cuenta será actualizada automáticamente a Miembro Premium, lo que te permitirá ahorrar 5 centavos por galón en futuras compras de gasolina.

En el último reporte sobre el índice de precios en los Estados Unidos, más conocido como los datos de la inflación de julio, se dio a conocer que el precio de la gasolina ha bajado casi un 10% en el último año. Aunque este combustible no está siendo tan caro como hace meses, los descuentos como los de Circle K siempre son bien recibidos. Es posible que incluso puedas reducir el precio por debajo de los $3 dólares por galón, dependiendo de la estación de servicio en el que hagas uso de esta promoción.

