Candidatos en California piden suspender impuesto estatal a la gasolina

Candidatos en la contienda para ser gobernador de California piden la suspensión temporal del impuesto estatal a la gasolina, de 88 centavos, para contrarrestar el aumento en los precios del combustible en el sur de California.

En el condado de Los Ángeles, el precio promedio del galón de gasolina regular es de $5.56 dólares, mientras que en algunas zonas se han registrado aumentos de más de 50 centavos desde febrero, cuando estalló la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

La propuesta de levantar el impuesto, el más alto en EE.UU., surge cuando algunos analistas prevén que los precios podrían alcanzar los $7 dólares por galón.

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En California, el precio de la gasolina regular es aproximadamente $1.50 dólares superior al promedio nacional, diferencia que se debe a las tasas ambientales y al requisito estatal de utilizar una mezcla de combustible especial y más limpia.

Uno de los candidatos a gobernador de California el alcalde de San José, Matt Mahan, está entre quienes piden medidas legislativas inmediatas para abordar el tema del costo de la gasolina en el estado.

“Hago un llamado a Sacramento para que suspenda temporalmente el impuesto a la gasolina de California, que es el más alto del país”, expresó Mahan. Steve Hilton, republicano que también aspira a ser gobernador del Estado Dorado, expresó en las redes sociales su apoyo a la propuesta de Mahan.

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La iniciativa tiene cabida en la actual legislatura estatal.

El senador estatal Tony Strickland, republicano por Huntington Beach, presentó en febrero un proyecto de ley para eliminar el impuesto al combustible de forma inmediata, con el argumento de que los precios altos afectan de manera desproporcionada a las familias trabajadoras.

“No tenemos muchas herramientas en nuestro cobertizo. (Mi proyecto de ley) ahorraría $1.08 dólares por galón en el momento en que sea firmado por el gobernador“, aseguró Strickland.

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Hasta el momento, el gobernador Gavin Newsom se ha opuesto a la propuesta de retirar el impuesto estatal sobre la gasolina.

Newsom dijo que eliminar el impuesto probablemente aumentaría las ganancias de las compañías petroleras en lugar de beneficiar a los consumidores. El gobernador atribuyó el incremento en el precio del combustible a la administración Trump.

En algunas zonas del sur de California, los precios alcanzaron sus niveles más altos desde 2023.

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El presidente del grupo de vigilancia al consumidor, Jamie Court, estuvo a favor de mantener el impuesto porque proporciona financiación fundamental para las carreteras de California.

Court, autor de “Cinco maneras de bajar los precios de la gasolina en California”, consideró que el gobierno estatal debería centrarse en la supervisión de las refinerías y en la especulación de precios.

“El gobernador y la comisión de energía tienen que armarse de valor“, expresó Court.

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Analistas señalaron varios factores para el aumento de precios, como el alza de los precios del petróleo vinculada a la guerra con Irán y el cierre prematuro de varias refinerías de petróleo en California.

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