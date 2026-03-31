Trump presiona a California para aumentar la producción de petróleo

El presidente Donald Trump presiona al estado de California para aumentar la producción de petróleo, en medio de una crisis global que ha disparado los precios de la gasolina en Estados Unidos.

La guerra de Israel y Estados Unidos con Irán ocasionó el cierre del estrecho de Ormuz, donde se transporta el 20% del petróleo del mundo, lo que obliga a los países a tomar medidas de emergencia.

Ante esta situación, el precio del combustible en Estados Unidos rebasó los $4 dólares por galón por primera vez desde 2022, mientras que California registra el precio más alto de la gasolina en el país, con un precio promedio de $5.88 dólares por galón.

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El alto precio de la gasolina impacta directamente a millones de familias, sobre todo en California, donde el uso del automóvil es esencial para la vida diaria.

La administración Trump planteó reactivar proyectos de extracción petrolera, que incluye perforaciones en aguas del Pacífico frente a las costas de California.

Uno de los puntos claves se encuentra en la zona de Gaviota Beach, en el condado de Santa Bárbara, donde hay infraestructura petrolera que el gobierno federal intenta reactivar.

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Incluso, se mencionó la posibilidad de llevar a California ante la Corte Suprema de Estados Unidos, recurriendo a legislación de la década de 1950 para forzar la expansión de la producción de hidrocarburos.

Preocupaciones ambientales y sociales

Expertos en energía y justicia ambiental advirtieron sobre los riesgos de la estratega que impulsa el gobierno del presidente Trump.

Los especialistas dijeron que la expansión petrolera podría agravar problemas históricos en comunidades cercanas a las instalaciones petroleras.

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Entre las preocupaciones están el riesgo de derrames petroleros, el aumento de la contaminación del aire y un impacto en comunidades vulnerables, incluidas poblaciones hispanas.

En el pasado, California enfrentó múltiples incidentes relacionados con derrames de petróleo, cuyas repercusiones ambientales y económicas han sido difíciles de revertir.

Mientras el gobierno federal intenta aumentar la producción para estabilizar los precios, críticos de la medida argumentaron que las compañías petroleras priorizan las ganancias sobre la seguridad y el bienestar ambiental.

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Además, pusieron en duda la efectividad de las sanciones a empresas del sector, señalando que muchas veces las multas no compensan los daños causados.

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