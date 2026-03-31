Precio promedio de la gasolina regular en Los Ángeles supera los $6 por galón

El precio promedio de la gasolina regular rebasó la barrera de los $6 dólares por galón este martes 31 de marzo en el condado de Los Ángeles, según datos de la Asociación Americana del Automóvil (AAA).

De acuerdo con la AAA, el galón de combustible se situó en $6.006 dólares, después del aumento de 1 centavo respecto al precio de este lunes.

De acuerdo con los expertos, el alza que ha registrado el combustible representa el mayor incremento mensual registrado hasta la fecha.

Sigue leyendo: Costco ofrece la gasolina más barata de EE.UU.: ¿cuánto te ahorras?

En el condado de Los Ángeles, la gasolina regular ha tenido aumentos en su precio en 40 de los últimos 41 días, que incluyen 1.6 centavos de este domingo.

Según datos de la AAA, La gasolina tiene un promedio de $5.88 dólares por galón en California, con un promedio de $6 dólares en el condado de Los Ángeles, aunque los conductores pueden encontrar estaciones de servicio con precios superiores a los $7 dólares.

En el sur de California, el precio promedio del galón de gasolina regular es de $5.94 dólares en el condado de Orange, de $5.849 en el condado de Riverside, de $5.866 en el condado de San Bernardino y de $5.962 en el condado de Ventura.

Sigue leyendo: Costco abrirá su primera mega gasolinera con 40 bombas fuera de sus tiendas

En California, el condado de Los Ángeles no tiene el precio más alto de la gasolina regular. El combustible tiene su precio más elevado en el condado de Mono, donde el galón cuesta $6.675 dólares.

Otros condados de California con precios de combustible por galón superiores a Los Ángeles son: Humboldt ($6.247 dólares), Inyo ($6.076 dólares), Marin ($6.069 dólares), Sonoma ($6.035 dólares), San Mateo ($6.034 dólares),

En cuanto a los condados de California con los precios más baratos, en Sutter se tiene un promedio de $5.461 dólares por galón, seguido por Tehama, con $5.52 dólares. Ambos condados están en el norte del estado.

Sigue leyendo: Candidatos en California piden suspender impuesto estatal a la gasolina

A nivel nacional, el precio promedio de la gasolina regular rebasó este martes los $4 dólares por primera vez desde 2022, para situarse en $4.018 dólares por galón.

La escalada en los precios del combustible se debe principalmente a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que comenzó el 28 de febrero, lo que desató un alza en los precios del petróleo, y aceleró drásticamente el aumento de la gasolina.

Según un informe de Wall Street Journal, el presidente Donald Trump estaría dispuesto a terminar el conflicto bélico en el Medio Oriente incluso si el estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20 por ciento del suministro mundial de petróleo, permanece cerrado.

Sigue leyendo:

· ¿Cuánto subió la gasolina en tu estado desde que comenzó la guerra en Irán?

· Los estados con la gasolina más cara y más barata en marzo

· Precio de la gasolina en EE.UU. sube y presiona el bolsillo