Costco ofrece la gasolina más barata de EE.UU.: ¿cuánto te ahorras?

En medio de un aumento constante en los precios del combustible, cada vez más conductores en Estados Unidos buscan formas inteligentes de gastar menos al llenar el tanque. En ese escenario, Costco se ha convertido en una de las opciones más atractivas. Pero entre toda la oferta de gasolineras que hay en el país, surge una duda razonable: ¿es cierto que la gasolina de este mayorista es la más barata y que de verdad se ahorra en la bomba?

La respuesta corta es sí, según reportes, y el ahorro puede ser significativo.

Un análisis de los autores del libro “The Joy of Costco”, David Schwartz y su esposa Susan, asegura que cargar gasolina en Costco puede representar un ahorro promedio de hasta 20 centavos por galón frente a otras estaciones locales.

“En Costco se ahorra aproximadamente 20 centavos por galón en comparación con otros proveedores locales”, declaró David Schwartz a CNBC. “Es algo que hemos observado repetidamente en todo el país”.

Aunque 20 centavos por galón parece una diferencia pequeña, al multiplicarse por varios tanques al mes o viajes largos, el impacto en el bolsillo cobra mayor relevancia en el contexto actual. Según la Asociación Americana del Automóvil (AAA), el precio promedio de la gasolina regular pasó de $2.95 dólares por galón a casi $4 dólares en apenas un mes ($3.98 dólares hasta la escritura de este artículo).

Cabe recordar que, para acceder al beneficio de compra de gasolina, los consumidores deben adquirir una membresía de Costco.

¿Por qué la gasolina de Costco es tan barata?

Uno de los factores que explica los precios más bajos en Costco es su modelo de negocio. A diferencia de las gasolineras tradicionales, el combustible no es su principal fuente de ingresos. Esto le permite operar con márgenes más bajos y trasladar ese beneficio a sus clientes. La estrategia también impulsa visitas a sus tiendas, donde muchos consumidores aprovechan para hacer compras adicionales.

“En términos generales, si los precios de la gasolina comienzan a subir, entonces tendemos a ver que nuestra propuesta de valor resuena mejor entre los miembros, simplemente porque obviamente queremos ser la autoridad en materia de precios de la gasolina”, aseguró Gary Millerchip, director financiero de Costco, durante una conferencia telefónica sobre resultados.

Para muchos conductores, Costco no siempre es la estación más cercana. Sin embargo, cuando el precio del combustible se dispara, el ahorro puede justificar el trayecto adicional. Incluso dentro de una misma ciudad, los precios pueden variar entre 13 y 33 centavos por galón, lo que refuerza la importancia de comparar opciones.

“Cuando los precios son más altos, eso tiende a hacer que los miembros tal vez hagan el esfuerzo adicional que implica llegar a la gasolinera (de Costco) debido al valor añadido que ven allí”, afirma Millerchip.

Además, el valor añadido de la cadena también se debe a las herramientas digitales con las que cuenta. A través de su aplicación móvil, los usuarios pueden consultar precios en tiempo real, horarios y disponibilidad. Esto permite calcular si realmente conviene hacer el viaje antes de salir de casa.

En las últimas semanas, encontrar una gasolina barata ha sido una de las grandes prioridades de muchos consumidores, debido a los factores globales que han tenido un impacto directo en el costo del combustible. En este contexto, el gobierno de Donald Trump ha implementado medidas para contener la escalada.

Entre ellas destaca la liberación de millones de barriles de petróleo de la reserva estratégica, así como la flexibilización de normas para el transporte de combustible dentro del país.

También se han eliminado temporalmente algunas restricciones para la venta de gasolina durante el verano, con el objetivo de ampliar la oferta. Esta medida fue impulsada por la Agencia de Protección Ambiental (EPA), que autorizó la venta de mezclas como la gasolina E15. Según el organismo, esta acción busca reducir costos y garantizar el suministro durante la temporada de mayor demanda.

A pesar de estos esfuerzos, los precios siguen siendo sensibles a los factores internacionales, específicamente el conflicto en Medio Oriente.

En este escenario, Costco ha ganado popularidad de forma notable. Reportes recientes indican que el tráfico en sus estaciones de gasolina ha aumentado conforme suben los precios. Este fenómeno ya se había observado en crisis anteriores, cuando los consumidores buscaban alternativas más económicas.

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