Tres formas en que la guerra con Irán te afecta hoy (no solo es en la gasolina)

Aunque el aumento en la gasolina se ha llevado toda la atención, la guerra con Irán ya está dejando huella en otros gastos cotidianos que quizá no habías considerado. Hoy, tu dinero rinde menos no solo al cargar combustible, sino también al hacer otro tipo de compras. Te explicamos cómo este conflicto está impactando tu bolsillo de tres maneras distintas en los Estados Unidos.

Muchos especialistas han calculado que el fin de la guerra en Medio Oriente podría ayudar a reducir el impacto para los consumidores. No obstante, los precios que suben rápido con el conflicto tardan en bajar, es decir, la presión en el bolsillo de los consumidores se mantendría, lo que abonaría a la ya pronunciada inflación que se ha mantenido después de la pandemia.

“El impacto es generalizado y afecta todo, desde las tasas hipotecarias hasta los viajes y los precios de los alimentos”, explicó Matt Schulz, analista jefe de finanzas del consumidor en LendingTree, en entrevista con CBS News. “Las cosas ya eran desafiantes para muchos estadounidenses con presupuestos bastante ajustados, y esto ciertamente no ayuda”.

Schulz ya nos anticipó las afectaciones; ahora te las expondremos para que te des cuenta del grado del impacto en tu bolsillo.

1. Envíos más caros (y en las compras en línea)

Las compras en línea han sido una bendición para millones de consumidores, especialmente por la conveniencia de los envíos a domicilio. Ahí está el primer impacto. Con el alza en los precios del petróleo, los servicios a domicilio como el de paquetería han comenzado a aplicar recargos por combustible. Y ese costo, al final, lo terminas pagando tú.

El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) anunció que añadirá un recargo del 8% en servicios como Priority Mail. A esto se suma Amazon, que planea aplicar un cargo adicional del 3.5% a vendedores externos. Empresas como FedEx y UPS también han tomado medidas similares.

Esto significa que comprar en línea podría salir más caro, aunque el producto tenga el mismo precio. Poco a poco, estos ajustes se reflejan en el total que pagas al finalizar tu compra. Si no lo has visto, ya lo verás.

2. Viajes y transporte bajo presión

El precio promedio de la gasolina en Estados Unidos ya alcanzó los $4.10 dólares por galón, según la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA). Es más de un dólar por encima de lo que se pagaba antes del conflicto.

“Si los costos del transporte comienzan a aumentar, eso se trasladará a otros precios”, declaró Austan Goolsbee, presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, a CBS News. “Así que creo que a corto plazo, aunque no de inmediato, se empezará a notar el impacto en el consumidor: se llevarán una gran sorpresa con los precios”.

El diésel, fundamental para camiones y transporte de mercancías, ha subido aún más. Esto encarece todo lo que llega a las tiendas.

Además, volar también es más caro. Las aerolíneas enfrentan mayores costos de combustible y ya están ajustando tarifas, incluyendo cargos adicionales como el equipaje documentado.

3. Hipotecas más altas y créditos más caros

El tercer golpe está en el mercado de vivienda. Las tasas hipotecarias han subido durante cinco semanas seguidas, alcanzando alrededor de 6.46% para créditos a 30 años, según Freddie Mac.

Esto ocurre porque los inversionistas anticipan mayor inflación y exigen mejores rendimientos. Ese efecto se traslada directamente a los préstamos que solicitan las familias.

“Dado lo altos que son los precios de las viviendas en gran parte de Estados Unidos, un aumento en el pago mensual podría ser un factor decisivo”, señaló Kate Wood, experta en préstamos de NerdWallet, a CBS News.

Además, la Reserva Federal (Fed) podría mantener las tasas elevadas por más tiempo. Esto no solo afecta hipotecas, también tarjetas de crédito y otros financiamientos.

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