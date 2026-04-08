Precio del dólar en México hoy, 8 de abril 2026: peso gana terreno y así afecta a las remesas

El mercado de las divisas nunca deja de moverse: aunque los resultados al inicio y al cierre de la jornada parecieran que no tuvo cambios que reportarse, en el medio puede surgir una volatilidad que muchos desconocen. El precio del dólar en México este 8 de abril de 2026 presenta una ligera baja que podría impactar directamente en el bolsillo. Este ajuste ocurre en medio de un entorno internacional más optimista, luego de una pausa en tensiones geopolíticas que habían presionado a los mercados durante semanas.

Para este miércoles, el dólar estadounidense se cotiza en un promedio de $17.50 pesos mexicanos por unidad, mostrando una recuperación del peso mexicano frente a la divisa.

De acuerdo con el Banco de México (Banxico), el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se ubica en $17.7580 pesos por dólar, mientras que el tipo de cambio para el pago de obligaciones se fijó en $17.7932 pesos.

Cotización del dólar en bancos de México

En cuanto a las ventanillas bancarias, el precio del dólar presenta variaciones dependiendo de la institución. Estas son algunas de las cotizaciones más relevantes para este 8 de abril de 2026:

Afirme: compra en $16.90 pesos y venta en $18.40 pesos.

Banco Azteca: compra en $16.30 pesos y venta en $18.34 pesos.

BBVA: compra en $16.85 pesos y venta en $17.99 pesos.

Banorte: compra en $16.50 pesos y venta en $18.10 pesos.

Banamex: compra en $17.14 pesos y venta en $18.13 pesos.

y venta en $18.13 pesos. Scotiabank: compra en $16.00 pesos y venta en $18.90 pesos.

En promedio, el dólar se vende alrededor de los $18.00 pesos y se compra cerca de los $16.90 pesos en bancos de México. Banamex se posiciona como una de las opciones que mejor paga por tus dólares, mientras que BBVA destaca entre los que ofrecen un precio de venta más bajo.

En casas de cambio, el comportamiento puede variar según la zona, especialmente en regiones con alta actividad turística o comercial, donde el tipo de cambio suele ajustarse con mayor frecuencia.

En ciudades fronterizas como Tijuana, el comportamiento también muestra ligeras diferencias. Para este 8 de abril, el dólar se cotiza aproximadamente en $16.85 pesos a la compra y $17.10 pesos a la venta, lo que suele ser más competitivo debido a la cercanía con Estados Unidos y la alta circulación de efectivo en dólares.

La desescalada de EE.UU. con Irán relaja los mercados

Este movimiento del tipo de cambio se da después de que el peso mexicano ganara terreno recientemente. Durante la jornada previa, la moneda vecina avanzó alrededor de 1.2% tras el anuncio de un alto al fuego en el conflicto entre Estados Unidos e Irán, lo que redujo la incertidumbre global y fortaleció a varias monedas emergentes.

En cuanto al petróleo, los precios internacionales también registraron una baja relevante. El barril de Brent se colocó en $91.80 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) llegó a $92.62 dólares, ambos por debajo de los $100 dólares, reflejando una menor presión en el mercado energético.

¿Cómo afecta el precio del dólar a las remesas?

Para millones de familias mexicanas, el tipo de cambio tiene un impacto directo en el dinero que reciben desde Estados Unidos. Cuando el dólar baja, como ocurre actualmente, cada envío rinde menos pesos; es decir, si alguien manda $100 dólares, la cantidad final en pesos será menor que hace unos días.

Por el contrario, cuando el dólar sube, las remesas se vuelven más valiosas en México. Este es un punto clave para quienes envían dinero regularmente, ya que elegir el momento adecuado puede marcar una diferencia significativa en el monto recibido.

También es fundamental considerar otros factores antes de hacer un envío: las comisiones de las empresas remesadoras, el tipo de cambio que realmente ofrecen (que suele ser menor al oficial) y el tiempo de procesamiento. Comparar opciones puede ayudar a maximizar el dinero que llega a destino.

El tipo de cambio puede cambiar a lo largo del día, por lo que revisar el precio en tiempo real antes de enviar dinero puede ser una estrategia útil para aprovechar mejores condiciones.

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