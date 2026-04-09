Google deberá pagar $135 millones por demanda por recopilación de datos: cómo reclamar el dinero

Una nueva resolución legal en Estados Unidos puso nuevamente bajo la lupa el uso de datos personales en nuestros dispositivos móviles. En esta ocasión, fue el sistema operativo Android el involucrado y la razón principal que abrió la puerta para que millones de usuarios puedan recibir una compensación económica de $135 millones de dólares que deberá pagar Google. Te decimos cuáles son los requisitos para calificar, las fechas importantes a considerar y el monto que podrías recibir.

La demanda colectiva, conocida como Taylor v. Google LLC, acusó a la compañía de recopilar datos celulares de usuarios sin que fuera necesario, incluso cuando estos no estaban utilizando activamente sus aplicaciones. Aunque Google negó haber actuado de manera indebida, accedió a un acuerdo millonario para resolver el caso.

“Estamos complacidos de resolver este caso, que caracterizó erróneamente prácticas estándar de la industria que mantienen a Android seguro”, comentó José Castañeda, portavoz de Google, en un correo electrónico.

Por su parte, el abogado de los demandantes, Glen Summers, señaló en documentos judiciales que este acuerdo podría ser histórico. Afirmó que la indemnización de $135 millones de dólares se trataría del mayor pago registrado en un caso de “conversión”, es decir, cuando se toma propiedad de otra persona sin autorización para ejercer control sobre ella.

¿Quiénes pueden reclamar parte del dinero?

No todos los usuarios califican automáticamente. Para ser elegible, es necesario cumplir con ciertos requisitos específicos:

Ser una persona viva en Estados Unidos.

Haber utilizado un dispositivo Android con un plan de datos móviles .

. Haber accedido a internet entre el 12 de noviembre de 2017 y la fecha en que el acuerdo reciba aprobación final .

. No formar parte de una demanda similar exclusiva para residentes de California.

Quienes recibieron una notificación personalizada sobre el acuerdo pueden seleccionar su método de pago directamente en el sitio web oficial del caso. Este paso es clave, ya que si no se elige una forma de pago, existe el riesgo de no recibir el dinero correspondiente.

¿Cuánto dinero se puede recibir?

El fondo total del acuerdo asciende a $135 millones de dólares, pero el pago individual tiene un límite. Cada persona podrá recibir hasta $100 dólares como máximo, dependiendo del número total de reclamaciones válidas que se presenten.

Esto significa que el monto final podría variar, ya que se dividirá entre todos los participantes elegibles que completen correctamente el proceso.

Fechas clave que debes tener en cuenta

El proceso legal aún tiene etapas importantes por delante y de las que debes tener presentes para saber las actualizaciones del caso.

La fecha límite para presentar objeciones o excluirse del acuerdo es el 29 de mayo.

La audiencia de aprobación final está programada para el 23 de junio.

Estas fechas son fundamentales para quienes desean participar o tomar decisiones sobre su inclusión en el acuerdo.

¿De qué trató la demanda contra Google?

El núcleo del caso se centra en la forma en que Android gestionaba la información de los usuarios. La demanda alegó que los dispositivos continuaban recopilando datos incluso en situaciones donde el usuario creía haber desactivado estas funciones.

“(Google) diseñó el sistema operativo Android para recopilar grandes cantidades de información sobre los usuarios, la cual utiliza para generar miles de millones en ganancias anuales mediante la venta de publicidad digital dirigida”, se afirmó en el documento de la demanda.

Además, se argumentó que esta información no solo servía para anuncios personalizados, sino también para el desarrollo de productos, lo que reforzaba la acusación de uso indebido de datos.

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