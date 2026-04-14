Precio del dólar en México hoy, 14 de abril 2026

El precio del dólar en México llama la atención de muchos trabajadores en Estados Unidos, debido al dinero que envían a sus familias, conocido como remesas. Hoy, el peso mexicano muestra una fortaleza desde que se relajaron los efectos de la guerra en Medio Oriente, que no ha sido favorecedora a la hora de convertir los dólares en pesos.

Este 14 de abril de 2026, el dólar estadounidense se cotiza en un promedio de $17.27 pesos mexicanos, mostrando una estabilidad relativa frente a jornadas anteriores. Aunque la variación parece mínima, el contexto global sigue influyendo directamente en el desempeño de la moneda nacional.

Durante el lunes 13 de abril, el peso mexicano registró una depreciación marginal de 0.03%, un movimiento considerado casi simbólico. Este ajuste se atribuye principalmente a la incertidumbre geopolítica en Medio Oriente, especialmente por tensiones en el estrecho de Ormuz, una zona clave para el tránsito energético mundial.

¿Cómo cerró el dólar el 13 de abril?

De acuerdo con el Banco de México (Banxico), el tipo de cambio cerró en $17.2994 pesos por dólar, calculado a partir del promedio de operaciones bancarias. Sin embargo, en términos prácticos, el cierre observado en el mercado fue de $17.29 pesos por divisa, reflejando la dinámica constante del mercado cambiario a lo largo del día.

Para este martes, el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se ubica en $17.3470 pesos por dólar. Este indicador, determinado por Banxico, sirve como referencia oficial para diversas operaciones financieras.

Asimismo, el tipo de cambio aplicable para el pago de obligaciones en dólares quedó en $17.3033 pesos por cada divisa estadounidense. Este valor es relevante para empresas y personas con compromisos denominados en moneda extranjera.

Precio del dólar en bancos hoy

Las cotizaciones en instituciones bancarias presentan variaciones dependiendo de la entidad:

Afirme: compra en $16.40 pesos y venta en $17.90 pesos.

Banco Azteca: compra en $16.30 pesos y venta en $17.94 pesos.

BBVA: compra en $16.45 pesos y venta en $17.58 pesos.

Banorte: compra en $16.15 pesos y venta en $17.65 pesos.

Banamex: compra en $16.79 pesos y venta en $17.72 pesos.

Scotiabank: compra en $16.75 pesos y venta en $17.90 pesos.

Es esencial considerar que estos precios cambian constantemente durante el día, por lo que el monto final puede variar al momento de realizar la operación en ventanilla. Banamex es el mejor banco que paga por tus dólares, con Scotiabank muy de cerca, mientras que BBVA ofrece el precio de venta más accesible.

En las casas de cambio, especialmente en zonas fronterizas como Tamaulipas, el dólar se vende en promedio en $18.00 pesos, mientras que la compra ronda los $17.00 pesos. Estas cifras suelen ser más altas en comparación con los bancos debido a factores de demanda y ubicación.

El día anterior, en bancos, el dólar se vendía en promedio en $17.63 pesos y se compraba en $16.50 pesos, lo que muestra una ligera variación hacia este martes.

Los otros efectos de la guerra en Medio Oriente

Otro elemento relevante en el entorno económico es la baja en los precios del petróleo. El crudo Brent cayó 3.6%, ubicándose en $96.32 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) descendió 3.9%, hasta $95.20 dólares por barril.

Esta disminución ha generado un efecto positivo en economías emergentes como la mexicana. Al reducirse las presiones inflacionarias, se abre la puerta a un entorno más favorable para el crecimiento económico y la estabilidad cambiaria. No así para el dólar.

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