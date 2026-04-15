Termina temporada de impuestos del IRS 2026: este es el reembolso promedio

El final de la temporada de impuestos ya llegó y este 15 de abril se termina el plazo regular para presentar tu declaración. Si hay algo que a los trabajadores les motiva cumplir con sus obligaciones fiscales, es la posibilidad de recibir una devolución. Y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) recién confirmó que estos reembolsos de impuestos son más grandes que los del año pasado.

De acuerdo con el IRS, el reembolso promedio en 2026 se ubica en $3,462 dólares, lo que representa un aumento del 11%, es decir, cerca de $350 dólares más en comparación con 2025. Este incremento refleja cambios relevantes en la política fiscal y en las deducciones disponibles para los contribuyentes.

Uno de los factores principales detrás de este aumento es la implementación de nuevas deducciones incluidas en la ley conocida como “One Big Beautiful Bill Act”, aprobada el año pasado. Estas deducciones permiten reducir el ingreso sujeto a impuestos, lo que generalmente se traduce en un menor pago al IRS y, en muchos casos, en un reembolso mayor.

“Los reembolsos totales están aumentando, los reembolsos promedio están aumentando y, claramente, millones, si no decenas de millones de contribuyentes, están reclamando una de las nuevas deducciones”, comentó Andrew Lautz, director de política fiscal del Centro de Política Bipartidista.

Un funcionario del Tesoro indicó que más de 53 millones de personas aprovecharon estos beneficios fiscales. Entre ellos, alrededor de 6 millones reclamaron la deducción por propinas, 21 millones aplicaron la deducción por horas extra y cerca de 30 millones de adultos mayores utilizaron una deducción ampliada para personas de la tercera edad.

¿Cuántas personas reciben reembolso?

Por mucho que sea más común que los contribuyentes reciban un reembolso, no es algo universal. El año pasado, aproximadamente 104 millones de contribuyentes, equivalentes al 63% de quienes presentaron impuestos, obtuvieron dinero de regreso.

Hasta la primera semana de abril, casi 70 millones de personas ya han recibido su reembolso, según datos del IRS. Aunque los pagos continuarán después del Tax Day (15 de abril), se espera que el promedio se mantenga relativamente estable en las próximas semanas.

“Si nos centramos únicamente en los reembolsos o en el importe medio, nos perderemos la mitad de la historia”, comentó Don Schneider, subdirector de política estadounidense en el banco de inversión Piper Sandler, a CBS News. “Por lo tanto, debemos analizar la reducción de los impuestos que la gente debería pagar. Todo esto sugiere que la desgravación fiscal probablemente sea mayor de lo esperado si tenemos en cuenta el aumento de las horas extras, las propinas, etc.”.

En palabras más simples, esto significa que muchos contribuyentes se benefician incluso si su reembolso no es tan alto como esperaban.

¿En qué usan los estadounidenses su reembolso?

Según una encuesta de Bank of America Global Research, más de un tercio de los contribuyentes planea usar su reembolso para pagar deudas, mientras que cerca del 13% busca ahorrar ese dinero.

Sin embargo, el contexto económico actual está influyendo en cómo se espera usar ese dinero. El aumento en los precios de la gasolina, impulsado por tensiones internacionales, está presionando los bolsillos. Actualmente, el promedio nacional ronda los $4.11 dólares por galón, lo que representa un incremento significativo.

Economistas estiman que un hogar promedio en Estados Unidos podría gastar hasta $740 dólares adicionales en gasolina este año, una cifra que incluso supera el aumento promedio en los reembolsos. Esto sugiere que, para muchas familias, el dinero recibido podría destinarse a cubrir gastos cotidianos más que a generar ahorro.

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