Krispy Kreme pagará $1.6 millones a clientes: ¿quiénes califican?

La tecnología de la información y las ventas en línea han facilitado que los consumidores puedan comprar cualquier cosa desde su dispositivo. Lamentablemente, y al mismo tiempo, también ha hecho las cosas más sencillas para los ladrones digitales, a pesar de los esfuerzos de las compañías por mantener sus datos seguros. Ahora, le tocará a Krispy Kreme pagar $1.6 millones de dólares para resolver una demanda colectiva por presunta filtración de información personal de sus clientes. ¿A quiénes les tocará un pago? Te decimos todo lo que debes saber.

El caso se originó después de que se reportara un incidente de seguridad en noviembre de 2024, en el que presuntamente se habrían expuesto datos sensibles de clientes. Entre la información comprometida se mencionan nombres, fechas de nacimiento, números de Seguro Social y hasta datos financieros.

La demanda colectiva argumenta que la empresa no habría tomado medidas suficientes para evitar la filtración de datos. En este tipo de casos, las compañías suelen optar por acuerdos económicos para evitar procesos legales más largos y costosos, sin que eso implique una admisión de culpa. En este caso, Krispy Kreme negó cualquier responsabilidad, pero aceptó el pago del acuerdo por $1.6 millones de dólares para cerrar el proceso legal.

¿Quiénes pueden recibir el dinero?

El acuerdo establece que pueden ser parte del grupo beneficiado las personas que cumplan con dos características esenciales:

Residir en Estados Unidos ; y

; y Haber recibido una notificación oficial indicando que sus datos pudieron haber sido afectados por la filtración.

Si vives en Estados Unidos y recibiste una notificación por el incidente de seguridad, debes presentar una reclamación de pago para recibir parte de la indemnización de Krispy Kreme.

Para los clientes que consideran formar parte de la clase de la demanda y no recibieron la notificación postal o la han perdido, pueden comunicarse con el administrador del acuerdo a través de info@KrispyKremeDataSettlement.com o al 1-877-239-1879 para obtener ayuda.

¿Cómo se hace la reclamación de pago de Krispy Kreme?

Las personas elegibles pueden presentar su reclamación de varias formas; la principal es a través del sitio web oficial del acuerdo, donde se llena un formulario en línea.

También existe la opción de enviarlo por correo postal al administrador del caso, para el cual deberán descargar el formulario, imprimirlo, llenarlo correctamente y enviarlo a:

Krispy Kreme Data Incident

Settlement Administrator

PO Box 2047

Portland, OR 97208-2047

¿Cuánto dinero se puede recibir?

El acuerdo contempla distintos tipos de compensación, con un pago base de $75 dólares en efectivo para cada miembro elegible. No obstante, este monto puede variar dependiendo de cuántas personas presenten su reclamación.

Asimismo, personas que hayan sufrido pérdidas comprobables, como fraude o robo de identidad, pueden recibir hasta $3,500 dólares, siempre que presenten pruebas como recibos, correos electrónicos o registros telefónicos.

Además, quienes no presenten reclamación aún podrán acceder a un año de monitoreo de crédito gratuito, una medida pensada para ayudar a detectar posibles usos indebidos de la información.

Fechas importantes que no debes pasar por alto

Como suele suceder en este tipo de casos, hay fechas importantes para excluirte del acuerdo o para presentar tu reclamación.

6 de junio de 2026 : último día para excluirse del acuerdo o presentar objeciones.

: último día para excluirse del acuerdo o presentar objeciones. 22 de junio de 2026: fecha límite para enviar una solicitud de pago.

Si no se presenta la reclamación antes de esa fecha, la persona podría perder el derecho al pago en efectivo, aunque aún podría acceder al monitoreo de crédito.

También te puede interesar: