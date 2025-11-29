IRS: hasta cuánto podrás ahorrar de impuestos si recibes propinas y horas extra

Muchos trabajadores que dependen de las propinas y de las horas extra podrían pagar menos impuestos a partir de la próxima temporada fiscal 2026, en la que se declara el periodo 2025. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) recién publicó una guía sobre las nuevas deducciones creadas por la ley conocida como One Big Beautiful Bill (La gran y hermosa ley) del gobierno de Donald Trump. Aquí te explicamos cada detalle para que sepas si calificas a estos beneficios fiscales.

Con las nuevas reglas del IRS, una parte del dinero recibido por propinas y una fracción del pago por overtime (horas extra) podría deducirse. Eso significa que tu ingreso gravable sería menor y, en algunos casos, el ahorro puede llegar a miles de dólares.

El IRS insiste en que los contribuyentes comiencen a prepararse desde ahora. Recomienda visitar IRS.gov/GetReady para conocer lo nuevo, revisar los papeles que necesitarán y organizar sus documentos con tiempo. Un poco de preparación puede evitar errores a la hora de la presentación y acelerar el reembolso.

Antes de explicar cuánto podrías ahorrar, es importante recordar que el IRS sigue pidiendo lo básico de cada año. Eso incluye tener a la mano tus formularios W-2, 1099, comprobantes de banco y cualquier registro de ingresos digitales. Además, sugiere crear o usar tu cuenta en línea del IRS para revisar transcripciones, hacer pagos, obtener un PIN de protección de identidad o autorizar a un profesional de impuestos.

¿Cuánto podrás deducir si recibes propinas?

Las nuevas reglas permiten que, desde 2025 y hasta 2028, los trabajadores que reciben propinas calificadas puedan deducir una parte importante de esos ingresos. Esto puede beneficiar a millones de personas que trabajan en restaurantes, hoteles, salones de belleza, transporte y cualquier profesión donde las propinas sean parte del pago diario.

El IRS define “propinas calificadas” como las propinas voluntarias en efectivo o por tarjeta. También incluye el dinero que recibes mediante un sistema de reparto de propinas. Para calificar, tus propinas deben aparecer en un Formulario W-2, un Formulario 1099 o en los registros que el propio trabajador reporte al IRS mediante el Formulario 4137.

El monto máximo que podrás deducir es de $25,000 dólares al año. Sin embargo, si eres trabajador por cuenta propia, esta deducción no puede ser mayor que la ganancia neta del negocio donde generaste esas propinas.

Además, esta deducción desaparece poco a poco para quienes tienen un ingreso bruto ajustado mayor de $150,000 dólares. Si declaras en conjunto, el límite sube a $300,000 dólares.

Para evitar confusiones, el IRS aclara que esta deducción está disponible tanto si detallas deducciones como si eliges la deducción estándar. Aun así, hay excepciones. Las personas que trabajan en un negocio clasificado como Specified Service Trade or Business (Comercio o Negocio de Servicios Especificados) bajo la sección 199A no califican. Tampoco califican los empleados de un negocio que esté dentro de esta categoría.

El IRS exigirá que los empleadores envíen reportes actualizados. Esos reportes deben mostrar cuánto recibió cada trabajador en propinas en el año y qué tipo de ocupación tiene. El IRS ofrecerá alivio temporal durante el 2025 para que empresas y contribuyentes se adapten sin multas.

¿Cuánto podrás deducir si recibes horas extra?

Las personas que reciben pago por overtime también tendrán una deducción especial. Esto aplica para el dinero adicional que el empleador paga por encima de la tarifa normal. En la mayoría de los casos, esa parte extra corresponde al “medio” adicional que se agrega al pago de “tiempo y medio” exigido por las leyes laborales federales.

La deducción funcionará de 2025 a 2028. Permitirá descontar hasta $12,500 dólares al año, o $25,000 dólares si presentas declaración conjunta.

Igual que en el caso de las propinas, la deducción comienza a disminuir para quienes ganan más de $150,000 dólares. Para parejas, esto ocurre desde los $300,000 dólares.

El IRS explica que esta deducción también está disponible para quienes no detallan deducciones. Solo exige incluir el número de Seguro Social en la declaración y, si estás casado, presentar en conjunto para poder reclamarla.

Los empleadores deberán reportar cuántas horas extra calificaron durante el año en los formularios que entreguen al IRS o al Seguro Social.

Estas deducciones no aparecen aún como campos separados en los formularios W-2 o 1099. Por eso, el IRS indicó que los trabajadores “podrían tener que calcular esas cantidades por separado”. Esto significa que tendrás que revisar cuidadosamente tus recibos de pago o pedir un historial a tu empleador para identificar cuánto corresponde exactamente a propinas u horas extra.

El IRS también aprovechó para recordar que la forma más rápida de recibir un reembolso sigue siendo el depósito directo. Desde septiembre de 2025 comenzó a eliminar los cheques en papel. Por eso, casi todos los contribuyentes deberán proporcionar número de cuenta y de ruta bancaria. Incluso quienes usan tarjetas prepagadas o aplicaciones móviles pueden recibir depósitos directos si la cuenta tiene números de enrutamiento.

