¿Por qué abrir un CD después de que la inflación se dispara te daría más dinero?

Cuando la inflación sube, lo primero que muchos piensan es que su dinero pierde valor. Y sí, eso es cierto en gran parte. Pero aquí viene un giro interesante que nadie te dice: ese mismo escenario puede convertirse en una oportunidad para hacer crecer tus ahorros si sabes dónde colocarlos. En este caso, abrir un certificado de depósito (CD) justo después de un repunte inflacionario puede ser una de las jugadas más inteligentes que podrías hacer.

Para entenderlo mejor, imagina que tienes dinero guardado en una cuenta tradicional que apenas genera intereses o que, definitivamente, no te da nada, las denominadas cuentas corrientes. Mientras los precios suben, tu dinero se queda prácticamente igual, es decir, va perdiendo poder adquisitivo (lo que antes te alcanzaba con $100 dólares, ahora paga $90 dólares, solo por hacer un ejemplo sencillo).

En cambio, un CD te permite asegurar una tasa fija, actualmente cercana o superior al 4%, durante un periodo determinado, lo que puede ayudarte a compensar parte del impacto de la inflación.

Aquí te vamos a explicar cómo es que, al subir la inflación, podrías beneficiarte si metes tu dinero a un CD.

1. Tasas que podrían subir aún más

Una de las razones clave por las que este momento es estratégico tiene que ver con cómo reaccionan las tasas de interés. Cuando la inflación aumenta, la Reserva Federal (Fed) suele responder subiendo las tasas o manteniéndolas elevadas por más tiempo. Esto influye directamente en productos como los CD.

En los últimos años, las tasas de los CD subieron precisamente por ese motivo. Y aunque la Fed no ha realizado ajustes recientes, un nuevo aumento en la inflación podría cambiar el panorama.

Hoy en día, es posible encontrar CDs a corto plazo (como de seis meses) con tasas alrededor del 4.15%. Sin embargo, si el entorno inflacionario se mantiene o empeora, no sería raro ver rendimientos aún más atractivos en el corto plazo.

2. Aseguras tus ganancias desde el inicio

Aquí viene una ventaja que muchos pasan por alto: a diferencia de otras cuentas como las de ahorro de alto rendimiento o las del mercado monetario, los CDs ofrecen una tasa fija. Eso significa que desde el primer día sabes exactamente cuánto vas a ganar.

Piénsalo así: si abres un CD hoy, no importa si las tasas bajan en unos meses, tu rendimiento ya está asegurado. En cambio, con otras cuentas, el banco puede ajustar la tasa en cualquier momento, y generalmente lo hace a la baja cuando el mercado cambia.

Para alguien que busca estabilidad, esto es clave, porque no tienes que estar revisando constantemente si tu dinero está generando menos intereses de lo esperado.

3. Seguridad en tiempos inciertos

El contexto económico actual no es precisamente el más tranquilo que digamos. De hecho, el reciente incremento en la inflación de marzo se debe en mucho a las tensiones internacionales, lo que a su vez ha impactado en el mercado laboral y la volatilidad en la bolsa. Como es normal en situaciones así, todo esto genera incertidumbre, especialmente para quienes no quieren arriesgar sus ahorros.

En este escenario, un CD funciona como un “refugio”. No solo protege tu dinero de decisiones impulsivas, sino que también te da una estructura clara de crecimiento.

Por ejemplo, si sabes que no vas a necesitar ese dinero en seis meses o un año, puedes “congelarlo” en un CD y dejar que trabaje por ti sin preocuparte por los altibajos del mercado.

¿Es buena idea abrir uno ahora?

Aunque un CD es una cuenta bancaria noble que hace crecer tu dinero sin esfuerzo, no se trata de abrir uno sin pensarlo. Este tipo de cuenta requiere compromiso, ya que no podrás disponer del dinero fácilmente sin pagar una penalización. Por eso, es fundamental calcular bien cuánto puedes dejar inmovilizado; es decir, debes poner un dinero que no vayas a ocupar en el corto y mediano plazo, ni siquiera para emergencias.

Si no estás seguro de que puedas necesitar dinero, pero tampoco quieres dejarlo detenido sin que te dé rendimientos, hay una estrategia escalonada de CD que podría funcionarte. El objetivo es poner diferentes cantidades de dinero en CD distintos con periodos diversos para evitar bloquear todos tus ahorros en un plazo largo. Al hacerlo, tienes mayores probabilidades de tomar efectivo del CD con el tiempo de vencimiento más corto, sin penalizaciones (claro, eso también dependerá de la urgencia en que necesites ese dinero).

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