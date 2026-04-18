Cajas de autopago de Walmart y Target: los cambios que afectarán en California

Las cajas de autopago se han convertido en una solución rápida para millones de compradores en Estados Unidos, pero su uso está comenzando a cambiar. En California, nuevas reglas locales están modificando la forma en que funcionan estos sistemas en tiendas como Walmart y Target, con el objetivo de mejorar la experiencia del cliente y reducir la carga laboral del personal.

A partir del 18 de abril, todas las tiendas ubicadas en Costa Mesa deberán cumplir con una regulación aprobada por el Concejo Municipal. La norma exige que haya al menos un empleado supervisando por cada tres cajas de autopago activas. Las autoridades locales señalaron que estos cambios buscan agilizar el proceso de compra y disminuir la presión sobre los trabajadores.

Además, se establece un límite claro para los clientes: no podrán utilizar estas máquinas si llevan más de 15 artículos.

“Son 13 cosas que tengo que hacer al mismo tiempo por mi cuenta, y si un cliente necesita algo, tengo que detenerme y ayudarlo”, comentó una mujer identificada como María, una empleada de la tienda Vons, a The U.S. Sun. “Espero que consideren lo que estamos pidiendo. Haría que la experiencia fuera más agradable para todos”.

Multas y aplicación de la norma

Las empresas tienen un plazo de 15 días para adaptarse a las nuevas reglas. En caso de incumplimiento, se enfrentarán a multas de $100 dólares diarios por cada empleado faltante en supervisión, con un límite de hasta $1,000 dólares.

A pesar de que la medida busca aliviar la presión de los trabajadores y apoyar a los consumidores, no todos están de acuerdo con la regulación. El concejal de Costa Mesa, Mike Buley, votó en contra de la medida.

“Estamos anunciando a la comunidad empresarial que no somos amigables con los negocios”, afirmó.

Un cambio que va más allá de California

Costa Mesa no es el único lugar donde se discuten restricciones al autopago. En otros estados también se han presentado propuestas similares. Por ejemplo, en Massachusetts se impulsa un proyecto de ley que limitaría el número de cajas automáticas por tienda y exigiría más supervisión humana.

En California, la ciudad de Long Beach ya aprobó una iniciativa que obliga a tener un empleado por cada dos kioscos de autopago. Mientras tanto, en Rhode Island se analiza una propuesta para restringir el número de máquinas activas en supermercados.

Estrategias de Walmart y Target

Estos cambios llegan en un momento en que las grandes cadenas están ajustando sus estrategias. Walmart ha probado limitar el uso de autopago a miembros de su programa Walmart+ en algunas sucursales, además de reducir horarios o cerrar estas áreas en ciertos momentos para aumentar el número de cajeros tradicionales.

La empresa también ha experimentado con tecnologías como kioscos con RFID, aunque algunas de estas pruebas no continuaron. Según un portavoz, los ajustes buscan mejorar el rendimiento en cajas y optimizar la experiencia del cliente.

Por su parte, Target ha optado por limitar la cantidad de artículos en autopago. Desde 2024, muchas de sus tiendas en Estados Unidos aplican una política de 10 artículos o menos en estas cajas rápidas, tras probar el modelo en cientos de sucursales.

Los compradores también han reportado que algunas tiendas de Walmart aplican reglas similares de hasta 15 artículos, lo que coincide con la nueva regulación en Costa Mesa.

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