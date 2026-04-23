Precio del dólar en México hoy, 23 de abril del 2026: el billete verde recupera terreno

Porque cada dólar convertido en peso cuenta para millones de personas que trabajan en Estados Unidos y envían dinero a sus familias en México, hoy, 23 de abril de 2026, te mostramos cómo está el tipo de cambio. Te podríamos adelantar que, debido a que prosiguen las tensiones en Medio Oriente, el dólar registró un ligero movimiento que puede influir directamente en el valor de las remesas.

Este jueves, el dólar se cotiza en un promedio de $17.38 pesos por unidad, lo que representa un leve ajuste al alza frente a la jornada previa. Aunque el cambio es pequeño, refleja un entorno internacional que sigue generando presión sobre la moneda mexicana. Durante el miércoles, el peso tuvo un retroceso moderado frente al dólar, en medio de la incertidumbre global.

Uno de los factores que está influyendo en el tipo de cambio es la tensión en Medio Oriente. El estancamiento en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán ha generado nerviosismo en los mercados, lo que impulsa al dólar. Además, el aumento en los precios del petróleo, que ya supera los $100 dólares por barril, también contribuye a este escenario de volatilidad.

De acuerdo con el Banco de México (Banxico), el tipo de cambio cerró el miércoles 22 de abril en $17.3451 pesos por dólar, calculado con base en el promedio de operaciones bancarias. Sin embargo, en el transcurso del día, el mercado se mantuvo alrededor de los $17.38 pesos, nivel que sirve como referencia para el inicio de este jueves.

El tipo de cambio FIX, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se ubicó en $17.3287 pesos por dólar para este 23 de abril. Este indicador es relevante porque se utiliza para pagos oficiales y operaciones financieras importantes.

Asimismo, el tipo de cambio aplicable para cumplir obligaciones en dólares quedó en $17.3323 pesos por unidad, también determinado por Banxico. Este valor se calcula con base en el promedio del mercado mayorista y se publica un día antes.

Por otro lado, el índice del dólar, que mide su desempeño frente a otras seis monedas internacionales, muestra un ligero avance. Esto indica que el billete verde ha ganado fuerza en los últimos días, acumulando su primera subida semanal en aproximadamente un mes.

Precio del dólar en bancos de México hoy

Si estás pensando en cambiar dinero en México, estos son los precios aproximados en ventanilla bancaria para hoy:

Afirme: compra en $16.40 pesos y venta en $17.90 pesos.

Banco Azteca: compra en $15.95 pesos y venta en $17.94 pesos.

BBVA: compra en $16.48 pesos y venta en $17.62 pesos.

Banorte: compra en $16.10 pesos y venta en $17.70 pesos.

Banamex: compra en $16.80 pesos y venta en $17.76 pesos.

Scotiabank: compra en $16.80 pesos y venta en $17.80 pesos.

Estos valores pueden cambiar a lo largo del día, dependiendo de la demanda y la actividad del mercado. A la escritura de este artículo, BBVA es el banco en México que vende dólares más barato, mientras Banamex y Scotiabank compran tus billetes verdes a un mejor precio.

En tanto, en la frontera norte, específicamente en Tijuana, el dólar se vende alrededor de $17.36 pesos, lo que confirma que el tipo de cambio puede variar según la región del país.

¿Cómo amaneció el precio del petróleo?

En cuanto al petróleo, los precios se mantienen elevados: el crudo Brent se ubica en $102.21 dólares por barril y el West Texas Intermediate (WTI) en $93.44 dólares. Este comportamiento también influye en el mercado cambiario, ya que impacta las expectativas económicas globales.

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