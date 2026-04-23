Condones subirían de precio por interrupciones ligadas a la guerra en Irán

El impacto de las tensiones en Medio Oriente se ha sentido en diversos sectores más allá del energético, incluso en industrias que jamás nos hubiéramos imaginado que se afectarían, como el de la industria de los productos de salud sexual. En medio de interrupciones logísticas y encarecimiento de materias primas, una importante fabricante de condones advirtió que los precios podrían aumentar en los próximos meses debido a la guerra en Irán y sus efectos en la cadena de suministro internacional.

La empresa Karex, con sede en Malasia y considerada uno de los mayores productores de preservativos del mundo, señaló que enfrenta presiones significativas por la escasez de caucho sintético, un material esencial para su fabricación. De acuerdo con su director ejecutivo, Goh Miah Kiat, los costos de algunos insumos se han duplicado, mientras que el transporte internacional también se ha vuelto más caro y lento.

“La situación es definitivamente muy frágil. Los precios son elevados. No tenemos otra opción más que trasladar el costo a los clientes“, declaró Goh Miah Kiat, director ejecutivo de Karex, al medio Reuters.

La compañía advirtió que, si las condiciones actuales continúan, podría aplicar incrementos de entre 20% y 30% en sus precios.

El conflicto en Irán ha provocado una fuerte presión sobre rutas marítimas estratégicas, especialmente en el Estrecho de Ormuz, lo que ha generado retrasos y complicaciones en el transporte global de mercancías. Esta situación no solo afecta al petróleo, sino también a productos derivados de la industria petroquímica, como plásticos y caucho sintético, insumos clave para múltiples bienes de consumo.

En el caso de Karex, los envíos hacia mercados como Europa y Estados Unidos, que normalmente tardan alrededor de un mes, ahora están llegando en casi dos meses debido a las interrupciones logísticas. A esto se suma un aumento en la demanda de condones, que la propia compañía estima en cerca de 30% en lo que va del año, lo que ha generado una mayor presión sobre los inventarios.

Fundada en 1988 en Johor, Malasia, la empresa produce alrededor de 5 mil millones de condones al año y exporta a más de 130 países. Además, es proveedor de marcas internacionales como Trojan y Durex, lo que la convierte en un actor relevante dentro del mercado global de este tipo de productos.

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