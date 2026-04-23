Capital One deberá pagar $425 millones a clientes por demanda

Clientes de Capital One en Estados Unidos podrán recibir parte de un acuerdo millonario tras la aprobación judicial de una compensación por $425 millones de dólares. La medida surge luego de una demanda que señalaba posibles diferencias en el pago de intereses entre dos tipos de cuentas de ahorro ofrecidas por la institución financiera durante varios años.

Todo inició en 2019, cuando el banco lanzó la cuenta 360 Performance Savings, que ofrecía tasas de interés más altas. La demanda surge luego de que los clientes que mantenían la cuenta 360 Savings habrían permanecido con un rendimiento menor, sin recibir información clara sobre la existencia de una alternativa más rentable dentro del mismo banco.

La demanda alegó que esta situación pudo haber afectado a miles de usuarios, al no informar de manera suficientemente transparente que la nueva cuenta ofrecía mejores condiciones. Aunque la institución negó cualquier irregularidad, el acuerdo fue aprobado por un juez el 20 de abril, permitiendo avanzar hacia la distribución del dinero.

¿Quiénes entran en el acuerdo?

El convenio aplica a todas las personas que tuvieron una cuenta 360 Savings entre el 18 de septiembre de 2019 y el 16 de junio de 2025, incluyendo titulares individuales y cuentas conjuntas o compartidas.

No es necesario haber cerrado la cuenta para ser elegible. Basta con haberla mantenido activa dentro del periodo establecido para ser considerado dentro del grupo de beneficiarios del acuerdo.

¿Se necesita presentar una reclamación?

El proceso no requiere trámites adicionales por parte de los clientes. El sistema del acuerdo contempla el envío automático de los pagos a quienes cumplan con los requisitos.

Algunos usuarios tuvieron la opción de elegir recibir el dinero mediante transferencia electrónica, siempre que lo solicitaran antes de la fecha límite establecida, que fue antes del 2 de octubre de 2025. Quienes no realizaron esa selección recibirán un cheque físico, siempre que el monto supere los $5 dólares. En casos menores a esa cantidad, el pago solo se entrega si se eligió la modalidad digital.

¿Cómo se calcula el dinero?

Cada cliente recibirá una cantidad distinta, determinada por la diferencia entre los intereses que obtuvo en su cuenta 360 Savings y los que habría generado si hubiera contado con la tasa más alta de la cuenta 360 Performance Savings.

El fondo total de $425 millones de dólares se dividirá entre todos los beneficiarios, después de descontar gastos legales, administrativos y operativos relacionados con el proceso.

¿Cuándo se enviarán los pagos?

Con la aprobación judicial ya emitida y sin apelaciones pendientes, los pagos están programados para comenzar alrededor del 21 de julio de 2026, según la información oficial del acuerdo.

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